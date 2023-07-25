Общество

Более двух тысяч лосей разрешили добыть охотникам в псковских лесах

Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Псковской области утвердили с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.

Также установлены квоты охотничьих ресурсов для охотничьих угодий.

В регионе разрешается добыть 2208 особей лося (9% от всей численности), 1900 особей косули (8,38% от всей численности), 111 особей благородного оленя (6,36% от всей численности), 395 особей бурого медведя (19,17% от всей численности), 242 особей барсука (6,26% от всей численности), 55 особей выдры (2% от всей численности), 11 особей рыси (3,13% от всей численности).