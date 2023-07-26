Инвалидные коляски с электроприводом передали псковским военным депутаты Госдумы

Инвалидные коляски с электроприводом передали участникам специальной военной операции руководитель подгруппы «Мобилизационная подготовка в сфере экономики» рабочей группы по вопросам СВО, первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев и депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сегодня, 28 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Кресло-коляски с электроприводом Observer Стандарт закуплены в рамках благотворительной акции «Всегда рядом» Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Военнослужащим передали семь кресло-колясок отечественного производителя - фабрики «Обсервер», которая находится в Калининграде. Встреча состоялась в здании фонда «Защитники Отечества» в Пскове.
Он отметил, что коляски вручат не только военнослужащим, но и их семьям, другая часть может стать обменным фондом. Также Владимир Гутенев поблагодарил Александра Козловского за помощь в проведении акции.
«Хотел бы выразить слова благодарности нашим военнослужащим. Мы нацелены на то, чтобы облегчить быт военнослужащих на передовой и обеспечить их необходимым. Уделяем внимание их семьям, тем ребятам, кто вернулся и нуждается в помощи. Поэтому с этой миссией мы сегодня находимся здесь», – сказал Александр Козловский.
3 июля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и депутаты ГД в ходе рабочей поездки в Калининградскую область посетили фабрику «Обсервер», которая занимается производством технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями — инвалидных колясок, пандусов, ходунков и другого, а также запчастей к ним. По итогам поездки и знакомства с предприятием было заявлено, что депутаты не просто поддержат такие предприятия, как «Обсервер», но и возьмут над ними шефство.
Напомним, фонд «Защитники Отечества» открылся в числе первых в России и работает при поддержке правительства региона, лично губернатора Михаила Ведерникова.