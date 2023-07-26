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Инвалидные коляски с электроприводом передали псковским военным депутаты Госдумы

Инвалидные коляски с электроприводом передали участникам специальной военной операции руководитель подгруппы «Мобилизационная подготовка в сфере экономики» рабочей группы по вопросам СВО, первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев и депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сегодня, 28 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кресло-коляски с электроприводом Observer Стандарт закуплены в рамках благотворительной акции «Всегда рядом» Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Военнослужащим передали семь кресло-колясок отечественного производителя - фабрики «Обсервер», которая находится в Калининграде. Встреча состоялась в здании фонда «Защитники Отечества» в Пскове.

«Наша страна сейчас проходит тяжёлые испытания. Каждый уголок нашей страны тесно связан с тем, что происходит в республиках Донбасса, других территориях. Для нас Псковская область – особый регион, особое отношение. Мы с большим вниманием следим за его развитием. Дружба с Андреем Анатольевичем (Турчаком - ред.), который будучи губернатором заложил прочный фундамент развития. Видим, те, кто принял эстафету из его рук, также достойно смогли развивать регион. В рамках этой акции мы не могли не приехать сюда», – выступил Владимир Гутенев.

Он отметил, что коляски вручат не только военнослужащим, но и их семьям, другая часть может стать обменным фондом. Также Владимир Гутенев поблагодарил Александра Козловского за помощь в проведении акции.

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«Хотел бы выразить слова благодарности нашим военнослужащим. Мы нацелены на то, чтобы облегчить быт военнослужащих на передовой и обеспечить их необходимым. Уделяем внимание их семьям, тем ребятам, кто вернулся и нуждается в помощи. Поэтому с этой миссией мы сегодня находимся здесь», – сказал Александр Козловский.

3 июля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и депутаты ГД в ходе рабочей поездки в Калининградскую область посетили фабрику «Обсервер», которая занимается производством технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями — инвалидных колясок, пандусов, ходунков и другого, а также запчастей к ним. По итогам поездки и знакомства с предприятием было заявлено, что депутаты не просто поддержат такие предприятия, как «Обсервер», но и возьмут над ними шефство.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» открылся в числе первых в России и работает при поддержке правительства региона, лично губернатора Михаила Ведерникова.