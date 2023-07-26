Общество

Совет Федерации одобрил около 500 законов с начала года

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации завершил весеннюю сессию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Всего с начала года верхней палатой парламента одобрены и переданы на подпись президенту около 500 законов. В том числе десятки тех, что инициировала партия и рабочая группа по СВО, что касались поддержки фронта и социальной защиты участников спецоперации и их семей», - отметил в своем Telegram-канале первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В эту сессию, продолжил он, через СФ прошло и большое количество законов, которые помогут в дальнейшей реализации Народной программы «Единой России» – в сфере образования, здравоохранения, защиты прав граждан.

«Это и бесплатный проезд по платным дорогам для школьных автобусов, и упрощенный порядок принятия несовершеннолетних на работу, и множество других инициатив, в том числе, закон о введении в оборот заброшенного имущества, одобренный Совфедом сегодня», - отметил сенатор.