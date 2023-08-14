Общество

В Псковском районе защитили права ребенка, отец которого тратил детское пособие на себя

Прокуратура Псковского района по обращению заявителя провела проверку обоснованности выплат денежных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что отец несовершеннолетнего обратился в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации для назначения ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка.

При этом мужчина скрыл факт проживания ребенка с матерью, получал выплаты и распоряжался ими в своих интересах. Иск прокурора удовлетворен, исполнение судебного решения поставлено на контроль в прокуратуре района.