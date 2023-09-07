Общество

«Люди труда»: От начинающего автомеханика до лучшего по стране

Механик — чуть ли не главный человек в жизни каждого автомобилиста. Если любимая «ласточка» вдруг забарахлит, не каждый владелец сможет устранить неисправность самостоятельно. Большинство обращаются к специалистам, как правило, проверенным.

Одним из самых известных в Пскове профессионалов можно по праву назвать Олега Маховского. Он пришёл в автосервис с «нуля» меньше пяти лет назад и уже добился звания лучшего автомеханика крупной федеральной сети. Как ему это удалось, почему всегда нужно учиться, и каким мифам не стоит доверять — в нашем материале.

Основано на доверии

Как и многие мальчишки, Олег с детства интересовался техникой, крутил гайки. И после школы решил поступить в Псковский агротехнический колледж, где выучился на механика.

Но в автосервис пошел не сразу, поначалу захотелось поработать водителем. В какой-то момент ему пришлось оставить эту деятельность. Тогда-то пскович и решил попробовать себя в роли механика, хотя до этого на станциях никогда не трудился.

Пришёл в автосервис крупной федеральной сети, обучился на базе компании и довольно быстро адаптировался к профессии. «Большая часть опыта — это практика, без этого никак. Ни в одном техникуме этому не научишься, нигде этому не обучают», - уверен наш герой.

Сейчас он механик 4 разряда, старший по станции. В его обязанности входит техобслуживание автомобилей, диагностика и ремонт любой сложности.

За годы работы появилось много постоянных клиентов, которые звонят и просят только этого мастера, с некоторыми сложились дружеские отношения. «Моё фото висело на плакате на входе два года назад. Наверное, это тоже какую-то роль сыграло, потому ко мне и приезжают», - скромно предположил Олег.

В 2020 году его признали лучшим автомехаником федеральной сети, которая насчитывает более 300 станций по всей стране. Тогда в конкурсе участвовали порядка 2 тысяч специалистов из России и Казахстана, пскович обошёл всех конкурентов и занял первое место.

Но, вероятно, дело не только в этом. Что отличает хорошего механика? По мнению Олега, профессионал должен быть аккуратным, бережно относиться к чужому имуществу и чётко понимать, что он делает и зачем.

Важно и умение общаться с людьми. Именно механик должен объяснить клиенту, в чём заключается проблема, так как мастера-приемщики не всегда подкованы в должной степени. Завоевать доверие клиента - это задача механиков.

«Почему я добился большего успеха, чем некоторые другие сотрудники нашей фирмы? Потому что могу от А до Я грамотно рассказать клиенту, что с его автомобилем. Разъясняю, что случилось, и к каким последствиям может привести. После всех моих диагностик, осмотров машин клиенты не уезжают, они остаются чиниться и сотрудничают со мной», - поделился специалист.

Не стоять на месте

Ещё один секрет успеха - не прекращающееся обучение в компании и самообразование. Олег считает, что хороший механик должен постоянно развиваться, не стоять на одном месте. Можно, конечно, выучиться в колледже и просто менять масло в сервисе или делать шиномонтаж у дороги. Но к таким специалистам очередь всегда меньше чем к тем, кто растёт и набирается опыта.

«Порой люди отдают много денег на поиск какой-то проблемы, и длится это долго. А я её уже знаю», - заметил наш собеседник. Таким образом, на диагностику и ремонт уходит гораздо меньше времени.

Опытный специалист делится своими знаниями с теми, кто только начинает свой путь в профессии. Именно его делают наставником для новичков, которые приходят «с нуля», едва научившись менять масло в своей машине. На счету профессионала уже несколько подопечных, которые остались работать в сети.

Кроме того, каждое лето он обучает практикантов. Правда, не все из них успешно завершают практику. Автомеханик пояснил, что в сервисе надо работать, просто так оценку никто не поставит.

Он заметил, что раньше желающих трудиться и обучаться было гораздо больше, и предположил, что просто «поколение такое», интересы у людей изменились.

Творчество в деталях

Олег признаётся: его работа не самая лёгкая, впрочем, как и любая другая. Причём порой сложности возникают даже не с техникой, а с её владельцами. Некоторые могут сесть на стул рядом с мастером и неустанно заглядывать под капот: «А что ты там? А куда ты полез? Я переживаю, это же моя «ласточка»». Такие моменты сотрудники станции не слишком любят, но стараются найти подход к каждому.

Наш собеседник уверяет: его работа творческая во всех смыслах. «Собрать, разобрать машину - это не так всё просто, - заметил он. - К тому же, сейчас много новых импортных автомобилей, о которых в принципе нет информации. Мануалы найти непросто, порой приходится самому догадываться, что-то попробовать. Но мы всегда находим выход из любой ситуации».

Вместе с машинами меняется и оборудование для их ремонта. Если чего-то не хватает для починки какой-то конкретной модели, оно тут же докупается. Наш герой не вспомнил ни одного случая, когда клиента сервиса отправили бы восвояси из-за отсутствия ремонтной техники или запчастей.

Зато он хорошо помнит свой самый необычный ремонт. Буквально недавно на станцию привезли крутой внедорожник, у которого «стукануло колено (коленчатый вал - при. ред.)» Автомобиль приехал не своим ходом, а на эвакуаторе. Оказалось, что официальный дилер полностью разобрал мотор, но клиент в итоге отказался от ремонта в той компании. Забрал мотор, положил в багажник и доставил машину к Олегу.

«То есть, я вижу машину первый раз, разобранный «до нуля» мотор лежит в багажнике. И мне всё это надо собрать обратно. Обычно как это происходит? Ты разбираешь то, что потом собираешь. В принципе, 4 дня сборов - и у меня всё получилось. Я даже в какой-то степени горжусь тем, что сделал», - улыбнулся мастер.

Человек с руками

К слову, механики умеют не только чинить автомобили. Наш собеседник уверяет: эта профессия всегда пригодится в быту, ведь те, кто работает с машинами, легко поменяют дома кран. «Если ты умеешь крутить гайки, то и сантехником можно поработать. Да и не обязательно ремонтировать только машины. Мопеды, самокаты - всё, что угодно», - добавил он.

Сама профессия, как ни крути, востребованная, и всегда такой останется: уже сейчас в каждой семье как минимум одна машина, а то и две. При этом в сервисах рук катастрофически не хватает, в Пскове хорошие механики в дефиците.

Несмотря на высокий уровень оплаты труда (выше среднего по городу), молодежь неохотно идёт ковыряться с машинами. Возможно, на престиже профессии сказываются предрассудки - «да ну, механиком работать за копейки, с вечно грязными руками». Но руки-то легко отмыть. И те, кто развивается и хочет зарабатывать, получают весьма неплохие деньги и стабильную работу.

Более того, механиком можно трудиться в любом возрасте - хоть в 20, хоть в 60. Ведь человек «с руками» нужен всегда.

«Главное - развиваться и ничего не бояться, - озвучил рекомендации начинающим специалистам наш герой. - У меня тоже изначально были какие-то страхи, а сейчас какая бы машина ни заехала - я на сто процентов уверен, что справлюсь». Олег добавил, что не нужно бояться учиться самому, никогда не будет лишним смотреть видеоролики, которых сейчас масса, и, конечно же, спрашивать совета у профессионалов, добившихся успеха на своём поприще.

А человеку, который любит своё дело и постоянно прокачивает свои навыки, удача будет сопутствовать во всём. Например, Олег, который почти всё свободное время проводит на природе, редко возвращается домой без рыбы, а в сезон набирает целые корзины грибов.

Профессия механика всегда будет актуальной, интересной и хорошо оплачиваемой, ведь современный человек не представляет свою жизнь без средств передвижения. Спрос на личные автомобили неуклонно растёт, поэтому востребованы и люди, которые умеют их чинить и обслуживать. Особенно те, кто делают это быстро и качественно.

Ульяна Ловыгина