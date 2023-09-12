Общество

Заканчивается набор в восьмую псковскую Школу межэтнической журналистики

Завершается набор в Школу межэтнической журналистики, которая в конце сентября в восьмой раз откроется при Псковском государственном университете, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Напомним, что «Школа межэтнической журналистики» – это ежегодный всероссийский наставнический проект Гильдии межэтнической журналистики под эгидой Федерального агентства по делам национальностей, который существует с 2010 года. В этом году в октябре и ноябре школы межэтнической журналистики одновременно будут работать не менее, чем в шестнадцати регионах страны в восьми федеральных округах.

Программа состоит из двух модулей: регионального и федерального.

На региональном этапе слушатели получат базовые знания о межэтнической журналистике, познакомятся с этнокультурным и конфессиональным разнообразием своего региона и обязательно поучатся создавать интересные журналистике материалы на важные темы, которые будут опубликованы в СМИ.

Те, кто справится с заданиями первого модуля лучше всех, смогут в конце ноября за счёт проекта поехать на федеральный интенсив, который включает лекции лучших российских журналистов и ведущих экспертов по межнациональным отношениям, этноэкспедицию, хакатон и творческие лаборатории.

По окончании каждого из этапов выпускникам ШМЖ выдается сертификат.

Занятия в псковской Школе межэтнической журналистики, как обычно, будут проходить раз в неделю по вечерам в главном здании ПсковГУ. Обучение бесплатное.

На курс приглашаются молодые люди от 18 до 30 лет, которые интересуются этнокультурной и межэтнической тематикой, хотят учиться журналистике и готовы за два месяца под руководством опытного наставника подготовить к публикации несколько собственных журналистских материалов.

Уроки в псковской Школе межэтнической журналистики ведёт Ольга Миронович – неоднократный победитель всероссийских и международных журналистских конкурсов, внештатный обозреватель газеты «Московский комсомолец в Пскове», автор и ведущая программы «Анализируй ЭТНО» на ПЛН FM.

Псковская Школа межэтнической журналистики считается одной из лучших. Её выпускники трижды побеждали во Всероссийском журналистском конкурсе «СМИротворец» в номинации «Поколение мультимедиа».

Так в 2020 году лучшей публикацией конкурса «СМИротворец» в номинации для начинающих была признана статья учащейся Псковского колледжа искусств Елизаветы Андреевой «Менталитет есть? А если найду?». Сейчас Елизавета учится журналистике в Московском политехническом университете.

А в прошлом году победительницей конкурса «СМИротворец» в номинации «Поколение мультимедиа» стала студентка 4 курса факультета филологии Псковского государственного университета Татьяна Рачинская.

Смотрите также Псковская студентка победила во всероссийском журналистском конкурсе «СМИротворец»

Чтобы быть зачисленным в псковскую Школу межэтнической журналистики, необходимо присоединиться к одноимённой группе «ВКонтакте» и до 20 сентября написать администратору этой группы мотивационное письмо (почему вы хотите учиться межэтнической журналистике).

С прошлогодними публикациями учеников псковской ШМЖ можно познакомиться на сайте «Национальный акцент».