Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Богатство «Голубых озер»
о роли педагогов
исторический фестиваль в Выбутах
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
самое время для ремонта
«Истфакт» Псковские партизаны
Кружки и секции в Пскове
Господин Рейтингомер
Снова в школу. ЛОНГРИД
распродажа стройматериалов
как не впасть в уныние осенью
профсоюзы для общества
изменяя лик родной земли
профсоюзы власть, работодатели
псковская осетинка
 
 
 
ещё Общество 13.09.2023 09:152 Берега попутали 13.09.2023 11:000 Археологи реконструировали гибель погибшего защитника Пскова 13.09.2023 10:150 Температурный рекорд 2012 года побили в Пскове 12 сентября 13.09.2023 09:500 Какие болезни угрожают россиянам этой осенью, рассказали в Роспотребнадзоре 13.09.2023 09:400 Генпрокуратуру и Роспотребнадзор просят проверить производителей готовой еды 13.09.2023 09:290 Еще один зампрокурора Псковской области ушел на пенсию
 
 
 
Самое популярное 07.09.2023 15:380 Путин присвоил звание генерал-полковника экс-командиру 104-го полка 76-й дивизии ВДВ 06.09.2023 14:242 Псковский торг: группа рынков «Центр» 07.09.2023 10:231 Сквер Дружбы появится на Завеличье  11.09.2023 11:110 Утопающую девушку в центре Пскова спасали подруга и прохожий 09.09.2023 21:310 Корпус инфекционной больницы загорелся в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Берега попутали

13.09.2023 09:15|ПсковКомментариев: 2

В небольшом порховском СНТ разгорелся скандал: дачники не поделили реку. Вернее, одна из отдыхающих, дом которой расположен у реки, решила прибрать к своим рукам всю прибрежную зону. Забыв о том, что нарушает Водный кодекс РФ и некоторые другие законы.

Обозреватель Псковской Ленты Новостей оказалась в центре событий и выяснила, как отстоять своё право на доступ к водоёму, а заодно приструнить соседей, захвативших пляж.

 

Фото здесь и далее: из личного архива автора

Управы не найти

Садоводческое товарищество «Уза» на берегу одноимённой реки в Порховском районе ведёт свою историю с советских времён. Несколько десятков лет назад на небольшом участке густого леса было решено построить дачные дома, причём по принципу «беззаборной среды», который сейчас активно продвигают застройщики коттеджных посёлков. Соседи сразу договорились между собой: заборы не строим, живём в мире и согласии, а речка, протекающая вдоль СНТ, - общая.

С тех пор много воды утекло, а ограждение появилось только возле одной дачи на окраине. И то не вокруг дома — люди для каких-то личных целей возвели вокруг участка сетчатый забор, который, впрочем, никому не мешает.

В отличие от другой дачницы, купившей дом на берегу. Здание было одним из первых, построенных в этом СНТ, и когда-то принадлежало семье бывшего председателя. Несколько лет назад строение перешло в собственность женщины из Мурманской области, которая приезжает в псковские края на лето. И неустанно портит жизнь и нервы соседям.

Дело в том, что путь на пляж, который исторически был общественным (самое глубокое место, песчаное дно, удобный широкий берег), пролегает прямо под окнами дома, которым теперь владеет мурманчанка. Прежний хозяин не имел ничего против людей, проходивших к реке по узкой тропинке вдоль стены жилища. Хоть купаться, хоть рыбу ловить — всегда пожалуйста. Тем более, другого способа попасть на этот участок водоёма попросту нет.

Новой хозяйке такой ход событий не понравился. Она посчитала, что постоянно шныряющие мимо дома отдыхающие нарушают её права и границы частной собственности, и решила ограничить доступ жителей СНТ к пляжу. Ни забора, ни шлагбаума она не возвела, при этом спокойно отдыхать на берегу теперь невозможно.

Мурманчанка лично встречает каждого приходящего к реке и, мягко говоря, не слишком радушно. Всё начинается с её монолога в резких тонах: мол, «уходите отсюда, это частная собственность, вы права не имеете». Если разговоры ни к чему не приводят, хозяйка прибрежного дома переходит к действиям: выбрасывает в воду шлепки и полотенца отдыхающих, выливает на людей жидкости неизвестного происхождения и состава. Попутно грубит, кричит, оскорбляет и угрожает порчей чужого имущества. А может и из шланга водой полить тех, кто всё-таки пытается ловить рыбу, несмотря на неприятное соседство.

Председатель СНТ в курсе сложившейся ситуации, но не в силах что-либо предпринять. По его словам, проблема тянется годами, жалобы на эту дачницу поступают регулярно, но управы на неё не найти. Все замечания о том, что пляж общий, женщина воспринимает в штыки, а решать проблему через суд или другие инстанции пока никто не отважился.

Оперативное реагирование

Многие люди, имеющие дачу в этом СНТ, уже не раз сталкивались с хамским отношением этой дамы. После очередных выходных, когда она воспрепятствовала рыбалке на любимом берегу, недовольные её поведением решили направить обращение в Псковскую природоохранную межрайонную прокуратуру. Благо, сделать это теперь легко и просто: через сайт ведомства. В обращении описали суть проблемы, отметив, что дом, очевидно, возведён с нарушениями Земельного и Водного кодексов. На момент его постройки указанных документов попросту не существовало, однако теперь они есть, и если уж строение нельзя снести, то доступ к берегу точно должен быть открыт. Кроме того, соседи усматривают в поведении дачницы признаки хулиганства.

Прокуратура отреагировала довольно быстро. Примерно через неделю после подачи обращения заявителю перезвонил один из сотрудников ведомства, задал уточняющие вопросы и сообщил о намерении выехать на место для проведения проверки. Спустя некоторое время в СНТ «Уза» заметили незнакомый автомобиль и председателя в парадной одежде. В его сопровождении и в присутствии представителя администрации Дубровенской волости, где находится товарищество, сотрудники прокуратуры осмотрели местность. Хозяйку жилого дома, указанного в обращении, они не застали. А вот с её соседями, по словам очевидцев, пообщались. Владельцы соседнего дома якобы тоже заявили, что никого не пустят на «свой облагороженный берег с мостиком».

В телефонном разговоре с заявителем сотрудник, выезжавший на место, простыми словами объяснил ситуацию: он беспрепятственно прошёл к реке, так как никаких ограждений не имеется, а только при их наличии прокуратура может что-либо предпринять. Объяснил, каким может быть порядок действий, заверил, что полиция по своей линии также проведёт проверку по сообщению о хулиганстве, даже если потребуется помощь коллег из Мурманской области, и посоветовал в следующий раз снимать факт противоправных действий со стороны хозяйки дома на видео. Также сотрудник ведомства сообщил, что смотрел кадастровую карту, судя по которой, участок даже не размежеван.

В официальном ответе прокуратуры, направленном на электронную почту, говорится, что видимых нарушений природоохранного законодательства, а также фактов использования участка не по целевому назначению не обнаружено. Там же идёт речь о том, что в соответствии с Водным кодексом РФ реки, озера и пруды, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными водными объектами. И люди вправе бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, в том числе для осуществления любительского рыболовства.

Также в ответе на обращении шла речь о возможности установления публичного сервитута, что предусмотрено статьёй 274 Гражданского кодекса РФ. Простыми словами, собственник недвижимого имущества вправе требовать от другого владельца предоставления права прохода и проезда через спорный земельный участок. Сервитут устанавливается по соглашению сторон, либо через суд.

Только через суд

«Самовольная застройка береговой полосы, возведение заборов, препятствующих свободному доступу к водоему и проходу по береговой полосе, взимание платы за проход к водоему и за пребывание на пляже, - всё это является грубым нарушением действующего законодательства», - рассказали в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре в ответе на запрос ПЛН.

В ведомстве подчеркнули, что ограничение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования является незаконным и влечет привлечение к ответственности по статье 8.12.1 КоАП РФ, санкция которой предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Предпринимателям за аналогичное нарушение придётся заплатить больше - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, либо приостановить деятельность на срок до 90 суток; юридическим лицам грозит штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или приостановление работы на три месяца.

В природоохранную межрайонную прокуратуру ежегодно поступают обращения граждан по фактам ограничения свободного прохода к водным объектам общего пользования. В качестве примера положительного разрешения споров в Псковской области в ведомстве привели ситуацию в Куньинском районе. Там суд постановил снести самовольно возведённый гражданином забор на берегу Жижицкого озера, который препятствовал проходу граждан к водному объекту.

В Невельском районе в 2021 году произошла аналогичная история: по иску прокурора собственника участка обязали снести забор, препятствующий проходу граждан к озеру Бурново. Там хозяин участка возвёл ограждение, уходящее на 5 метров вглубь водоёма, и фактически присоединил часть водного объекта общего пользования к своим владениям.

«Также бывают случаи сплошной застройки земельных участков, находящихся вблизи водных объектов общего пользования, которые препятствуют гражданам свободному доступу к данным объектам», - добавили в прокуратуре и ещё раз напомнили о возможности и механизме установления сервитута, в том числе через суд.

Как показывает практика, мало кто решается на судебные разбирательства, которые требуют немало сил и средств. Бытовые конфликты соседей зачастую остаются незамеченными в публичном поле и либо решаются мирным путём, либо не решаются вовсе.

«У нас такие же соседи по даче, мол, не ходите сюда, мы тут голые любим купаться, - поделилась жительница соседней Новгородской области Валерия. - Муж пошел и сказал, что река общая, будем ходить, когда хотим и сколько хотим. В итоге эти нелюди сломали мостик, по которому ходили жители, обвинили нас с мужем в краже скамеек. Мы узнали в полиции об этом, когда пришли к участковому». По словам женщины, делу хода не дали. Она предположила, что участковый провёл беседу с заявителями, и те пока что ведут себя тихо.

Таким образом, возможны три варианта развития событий, если вы оказались в подобной ситуации. Сосед преградил путь к реке забором - обращайтесь в прокуратуру. Препятствует доступу к воде иным способом - готовьтесь отстаивать свои права в суде. А с теми, кто допускает хулиганские и иные противоправные действия в вашем отношении, бороться можно только при помощи полиции. Смело фиксируйте всё происходящее на фото и видео, чтобы иметь неоспоримые доказательства, и идите в ближайший отдел МВД.

Ульяна Ловыгина

Теги: #пляж #водоем #соседи #дача #СНТ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовитесь ли вы к очередной волне сезонных заболеваний?
В опросе приняло участие 52 человека
13.09.2023, 11:000 Археологи реконструировали гибель защитника Пскова 13.09.2023, 10:500 Вандал попытался сломать лампу в великолукском подземном переходе. ВИДЕО 13.09.2023, 10:460 Великолучанка хотела помочь матери и стала жертвой мошенников 13.09.2023, 10:320 «Анализируй этно»: Ну что, брат Пушкин?
13.09.2023, 10:192 Эстония запретила въезд российским автомобилям 13.09.2023, 10:150 Температурный рекорд 2012 года побили в Пскове 12 сентября 13.09.2023, 10:100 Двухэтажный жилой дом сгорел в Великолукском районе 13.09.2023, 09:580 Мужчина потерялся в лесу вблизи пустошкинской деревни Мануково
13.09.2023, 09:500 Какие болезни угрожают россиянам этой осенью, рассказали в Роспотребнадзоре 13.09.2023, 09:400 Генпрокуратуру и Роспотребнадзор просят проверить производителей готовой еды 13.09.2023, 09:370 16-летняя девушка пропала в Великих Луках 13.09.2023, 09:300 Кабмин увеличил до 20% первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой
13.09.2023, 09:290 Еще один зампрокурора Псковской области ушел на пенсию 13.09.2023, 09:260 Михаил Ведерников попросил участников губернаторской кампании передать обращения избирателей для проработки 13.09.2023, 09:152 Берега попутали 13.09.2023, 09:000 Неравенство зарплат в РФ сократилось до уровня 2019 года
13.09.2023, 08:400 Ярчайший метеор на фоне северного сияния запечатлели в Псковской области 13.09.2023, 08:210 Малоимущих из аварийки могут переселить в съемное жилье 13.09.2023, 08:000 Почти 60% онкозаболеваний выявляются на ранней стадии - Мурашко 13.09.2023, 07:400 Псковские Выбуты представили на выставке в Луге
13.09.2023, 07:200 Во Франции приостановят продажи iPhone 12 из-за электромагнитного излучения 13.09.2023, 07:000 Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2023 году до 7,5% 12.09.2023, 22:000 Еще одну крышу многоквартирного дома капитально отремонтировали в Пустошке 12.09.2023, 21:401 Минпромторг на конкурсе выберет российские автомобили для чиновников
12.09.2023, 21:200 В России масштабируют производство беспилотников 12.09.2023, 21:000 О своевременном возобновлении трудового договора напомнили мобилизованным псковичам в Соцфонде 12.09.2023, 20:470 Латвия закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами 12.09.2023, 20:400 В Гидрометцентре сообщили о начале бархатного сезона на юге России
12.09.2023, 20:300 Жителей Псковской области приглашают к участию в ИТ-диктанте 12.09.2023, 20:200 Онкологи выявили более 116 тысяч злокачественных опухолей в 2023 году 12.09.2023, 20:000 Новые температурные рекорды ждут на неделе в Петербурге 12.09.2023, 19:590 Более 900 детей из 17 районов Псковской области собрали в рамках акции детского фонда
12.09.2023, 19:400 Псковичей приглашают на день рождения Молодежного центра 12.09.2023, 19:340 Твердеющий от воды асфальт тестируют в Ленинградской области. ВИДЕО 12.09.2023, 19:200 Минэкономразвития планирует запустить платежную карту для интуристов в начале зимы 12.09.2023, 19:150 На дегустацию тыквенного сока приглашают гостей музея-усадьбы Софьи Ковалевской
12.09.2023, 19:060 Меньше азота: садоводам рассказали об осенних удобрениях 12.09.2023, 19:020 В США запущен процесс импичмента Байдена 12.09.2023, 19:000 Операция «Мак» продолжается в Псковской области 12.09.2023, 18:560 Литва закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами
12.09.2023, 18:451 Экскурсия по выставке «Чести своей никому не отдам» пройдет в псковском музее 12.09.2023, 18:270 Соревнования по автомобильному многоборью состоялись в Пскове 12.09.2023, 18:151 Более 300 тысяч собственников имущества в Псковской области получат налоговые уведомления 12.09.2023, 18:000 Мошенники придумали новую схему завладения Telegram-аккаунтами своих жертв
12.09.2023, 17:551 Почти 70 псковских работодателей получили субсидии за найм сотрудников 12.09.2023, 17:471 «Гонки по вертикали»: итоги выборов, новые вызовы и интервью губернатора на «ПЛН FM». ВИДЕО 12.09.2023, 17:460 Рыжики выросли в Псковском районе 12.09.2023, 17:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 сентября
12.09.2023, 17:370 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла на 32% 12.09.2023, 17:280 Около километра сетей газораспределения построили в Пскове в августе 12.09.2023, 17:251 «Гонки по вертикали»: итоги выборов, новые вызовы и интервью губернатора на «ПЛН FM» 12.09.2023, 17:190 Школьные хоровые коллективы Псковской области приглашают принять участие в творческом конкурсе
12.09.2023, 17:090 Гала-концерт всероссийского фестиваля-конкурса состоится в Пушкинских Горах 12.09.2023, 17:001 Финляндия не стала запрещать въезд на российских автомобилях 12.09.2023, 16:510 Один из торговых центров Пскова отметил свое 20-летие 12.09.2023, 16:500 «Круглый стол»: Итоги ЕДГ-2023 в Псковской области. ВИДЕО
12.09.2023, 16:410 Псков стал самым жарким местом в России 12 сентября 12.09.2023, 16:370 Разлом появился на новом тротуаре в Великих Луках. ФОТО 12.09.2023, 16:360 Состоялась титульная фотосессия «Мисс Псков-2022»  12.09.2023, 16:350 Колокольный звон прозвучал в рамках фестиваля в псковском храме Димитрия Солунского в Поле. ВИДЕО
12.09.2023, 16:171 Муниципальные выборы в Псковской области-2023. ИНФОГРАФИКА 12.09.2023, 16:101 Назван объем ТКО на территории Псковской области за восемь месяцев 12.09.2023, 16:070 Дальневосточную ипотеку сделают более привлекательной 12.09.2023, 16:040 Виталий Рахманов: Онлайн-доступ к видеотрансляции выборов не планируется
12.09.2023, 16:020 Новый специалист по эстетической гинекологии начал работу в Пскове 12.09.2023, 15:480 «Беседка»: Ольга Тимофеева о пользе «культурных» ТОСов. ВИДЕО 12.09.2023, 15:320 Состояние городищ-убежищ и жальников проверяют археологи в Стругокрасненском районе 12.09.2023, 15:310 Неразорвавшиеся снаряды обезвредил псковский ОМОН
12.09.2023, 15:201 Игорь Иванов: Профсоюзы продолжат контролировать избирательный процесс в Псковской области 12.09.2023, 15:130 Теплая погода сохранится в Псковской области 13 сентября 12.09.2023, 15:010 Зачем нужны «культурные» ТОСы, рассказала Ольга Тимофеева 12.09.2023, 14:551 Андрей Маковский: В кампании «Партии роста» не хватило «политической крови»
12.09.2023, 14:420 Каждому по чипу 12.09.2023, 14:340 Пуско-наладочные работы проводят на новом водозаборе в микрорайоне Псковкирпич 12.09.2023, 14:203 «Невероятный урожай грибов» сказался на явке на выборах в Псковской области - эксперт 12.09.2023, 14:160 Сбер скоро запустит собственный определитель номеров для мессенджеров
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru