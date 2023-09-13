Общество

Берега попутали

В небольшом порховском СНТ разгорелся скандал: дачники не поделили реку. Вернее, одна из отдыхающих, дом которой расположен у реки, решила прибрать к своим рукам всю прибрежную зону. Забыв о том, что нарушает Водный кодекс РФ и некоторые другие законы.

Обозреватель Псковской Ленты Новостей оказалась в центре событий и выяснила, как отстоять своё право на доступ к водоёму, а заодно приструнить соседей, захвативших пляж.

Фото здесь и далее: из личного архива автора

Управы не найти

Садоводческое товарищество «Уза» на берегу одноимённой реки в Порховском районе ведёт свою историю с советских времён. Несколько десятков лет назад на небольшом участке густого леса было решено построить дачные дома, причём по принципу «беззаборной среды», который сейчас активно продвигают застройщики коттеджных посёлков. Соседи сразу договорились между собой: заборы не строим, живём в мире и согласии, а речка, протекающая вдоль СНТ, - общая.

С тех пор много воды утекло, а ограждение появилось только возле одной дачи на окраине. И то не вокруг дома — люди для каких-то личных целей возвели вокруг участка сетчатый забор, который, впрочем, никому не мешает.

В отличие от другой дачницы, купившей дом на берегу. Здание было одним из первых, построенных в этом СНТ, и когда-то принадлежало семье бывшего председателя. Несколько лет назад строение перешло в собственность женщины из Мурманской области, которая приезжает в псковские края на лето. И неустанно портит жизнь и нервы соседям.

Дело в том, что путь на пляж, который исторически был общественным (самое глубокое место, песчаное дно, удобный широкий берег), пролегает прямо под окнами дома, которым теперь владеет мурманчанка. Прежний хозяин не имел ничего против людей, проходивших к реке по узкой тропинке вдоль стены жилища. Хоть купаться, хоть рыбу ловить — всегда пожалуйста. Тем более, другого способа попасть на этот участок водоёма попросту нет.

Новой хозяйке такой ход событий не понравился. Она посчитала, что постоянно шныряющие мимо дома отдыхающие нарушают её права и границы частной собственности, и решила ограничить доступ жителей СНТ к пляжу. Ни забора, ни шлагбаума она не возвела, при этом спокойно отдыхать на берегу теперь невозможно.

Мурманчанка лично встречает каждого приходящего к реке и, мягко говоря, не слишком радушно. Всё начинается с её монолога в резких тонах: мол, «уходите отсюда, это частная собственность, вы права не имеете». Если разговоры ни к чему не приводят, хозяйка прибрежного дома переходит к действиям: выбрасывает в воду шлепки и полотенца отдыхающих, выливает на людей жидкости неизвестного происхождения и состава. Попутно грубит, кричит, оскорбляет и угрожает порчей чужого имущества. А может и из шланга водой полить тех, кто всё-таки пытается ловить рыбу, несмотря на неприятное соседство.

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Председатель СНТ в курсе сложившейся ситуации, но не в силах что-либо предпринять. По его словам, проблема тянется годами, жалобы на эту дачницу поступают регулярно, но управы на неё не найти. Все замечания о том, что пляж общий, женщина воспринимает в штыки, а решать проблему через суд или другие инстанции пока никто не отважился.

Оперативное реагирование

Многие люди, имеющие дачу в этом СНТ, уже не раз сталкивались с хамским отношением этой дамы. После очередных выходных, когда она воспрепятствовала рыбалке на любимом берегу, недовольные её поведением решили направить обращение в Псковскую природоохранную межрайонную прокуратуру. Благо, сделать это теперь легко и просто: через сайт ведомства. В обращении описали суть проблемы, отметив, что дом, очевидно, возведён с нарушениями Земельного и Водного кодексов. На момент его постройки указанных документов попросту не существовало, однако теперь они есть, и если уж строение нельзя снести, то доступ к берегу точно должен быть открыт. Кроме того, соседи усматривают в поведении дачницы признаки хулиганства.

Прокуратура отреагировала довольно быстро. Примерно через неделю после подачи обращения заявителю перезвонил один из сотрудников ведомства, задал уточняющие вопросы и сообщил о намерении выехать на место для проведения проверки. Спустя некоторое время в СНТ «Уза» заметили незнакомый автомобиль и председателя в парадной одежде. В его сопровождении и в присутствии представителя администрации Дубровенской волости, где находится товарищество, сотрудники прокуратуры осмотрели местность. Хозяйку жилого дома, указанного в обращении, они не застали. А вот с её соседями, по словам очевидцев, пообщались. Владельцы соседнего дома якобы тоже заявили, что никого не пустят на «свой облагороженный берег с мостиком».

В телефонном разговоре с заявителем сотрудник, выезжавший на место, простыми словами объяснил ситуацию: он беспрепятственно прошёл к реке, так как никаких ограждений не имеется, а только при их наличии прокуратура может что-либо предпринять. Объяснил, каким может быть порядок действий, заверил, что полиция по своей линии также проведёт проверку по сообщению о хулиганстве, даже если потребуется помощь коллег из Мурманской области, и посоветовал в следующий раз снимать факт противоправных действий со стороны хозяйки дома на видео. Также сотрудник ведомства сообщил, что смотрел кадастровую карту, судя по которой, участок даже не размежеван.

В официальном ответе прокуратуры, направленном на электронную почту, говорится, что видимых нарушений природоохранного законодательства, а также фактов использования участка не по целевому назначению не обнаружено. Там же идёт речь о том, что в соответствии с Водным кодексом РФ реки, озера и пруды, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными водными объектами. И люди вправе бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, в том числе для осуществления любительского рыболовства.

Также в ответе на обращении шла речь о возможности установления публичного сервитута, что предусмотрено статьёй 274 Гражданского кодекса РФ. Простыми словами, собственник недвижимого имущества вправе требовать от другого владельца предоставления права прохода и проезда через спорный земельный участок. Сервитут устанавливается по соглашению сторон, либо через суд.

Только через суд

«Самовольная застройка береговой полосы, возведение заборов, препятствующих свободному доступу к водоему и проходу по береговой полосе, взимание платы за проход к водоему и за пребывание на пляже, - всё это является грубым нарушением действующего законодательства», - рассказали в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре в ответе на запрос ПЛН.

В ведомстве подчеркнули, что ограничение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования является незаконным и влечет привлечение к ответственности по статье 8.12.1 КоАП РФ, санкция которой предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Предпринимателям за аналогичное нарушение придётся заплатить больше - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, либо приостановить деятельность на срок до 90 суток; юридическим лицам грозит штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или приостановление работы на три месяца.

В природоохранную межрайонную прокуратуру ежегодно поступают обращения граждан по фактам ограничения свободного прохода к водным объектам общего пользования. В качестве примера положительного разрешения споров в Псковской области в ведомстве привели ситуацию в Куньинском районе. Там суд постановил снести самовольно возведённый гражданином забор на берегу Жижицкого озера, который препятствовал проходу граждан к водному объекту.

В Невельском районе в 2021 году произошла аналогичная история: по иску прокурора собственника участка обязали снести забор, препятствующий проходу граждан к озеру Бурново. Там хозяин участка возвёл ограждение, уходящее на 5 метров вглубь водоёма, и фактически присоединил часть водного объекта общего пользования к своим владениям.

«Также бывают случаи сплошной застройки земельных участков, находящихся вблизи водных объектов общего пользования, которые препятствуют гражданам свободному доступу к данным объектам», - добавили в прокуратуре и ещё раз напомнили о возможности и механизме установления сервитута, в том числе через суд.

Как показывает практика, мало кто решается на судебные разбирательства, которые требуют немало сил и средств. Бытовые конфликты соседей зачастую остаются незамеченными в публичном поле и либо решаются мирным путём, либо не решаются вовсе.

«У нас такие же соседи по даче, мол, не ходите сюда, мы тут голые любим купаться, - поделилась жительница соседней Новгородской области Валерия. - Муж пошел и сказал, что река общая, будем ходить, когда хотим и сколько хотим. В итоге эти нелюди сломали мостик, по которому ходили жители, обвинили нас с мужем в краже скамеек. Мы узнали в полиции об этом, когда пришли к участковому». По словам женщины, делу хода не дали. Она предположила, что участковый провёл беседу с заявителями, и те пока что ведут себя тихо.

Таким образом, возможны три варианта развития событий, если вы оказались в подобной ситуации. Сосед преградил путь к реке забором - обращайтесь в прокуратуру. Препятствует доступу к воде иным способом - готовьтесь отстаивать свои права в суде. А с теми, кто допускает хулиганские и иные противоправные действия в вашем отношении, бороться можно только при помощи полиции. Смело фиксируйте всё происходящее на фото и видео, чтобы иметь неоспоримые доказательства, и идите в ближайший отдел МВД.

Ульяна Ловыгина