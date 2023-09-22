Общество

Врач развеяла популярные мифы о старении

В старости физические и интеллектуальные способности человека при осознанном подходе к своему здоровью не только не снижаются, но и могут развиваться так же, как в молодости. Об этом рассказала врач-нейрореабилитолог, завотделением ранней медицинской реабилитации Госпиталя для ветеранов войн №2 Депздрава Москвы Алиса Коротина. В беседе с «Лентой.ру» она развеяла популярные мифы о старении.

Скорость старения зависит только от генетики

«Продолжительность жизни наследуется в том числе и от наших ближайших родственников — это правда. Например, дети, чьи родители прожили больше 80 лет, имеют больше шансов на долгую жизнь. Но важно понимать, что здоровый и активный образ жизни, правильное питание, отказ от алкоголя и стабильный эмоциональный фон также влияют на продолжительность и качество жизни», — поделилась специалист.

Организм начинает стареть после 35 лет

По словам врача, у каждого органа есть свой возраст старения. Основным и ключевым моментом в развитии человека является созревание мозга и всех его структур. В норме пиковое функционирование этого органа приходится на 25 лет, после чего он начинает работать менее активно. Однако в общепринятой медицинской практике считается, что старение организма начинается с 50 лет и зависит от общего состояния человека.

«Есть понятие биологического возраста, и он может не совпадать с датой рождения в паспорте. Каждый человек индивидуален и процессы старения также будут происходить индивидуально. Внешне возраст можно определить по тургору кожи, морщинам на шее и запястьях, но и эти признаки могут быть обманчивы. Если человек злоупотребляет алкоголем, имеет никотиновую зависимость и не получает достаточное количество витаминов и минералов, то кожа будет стареть быстрее», — высказалась реабилитолог.

Некоторые продукты могут замедлить старение

Как таковые продукты не могут значимо замедлить процесс старения, однако на продолжительность жизни на 60 процентов влияют факторы окружающей среды, рассказала врач. Она привела в пример долгожителей из южных стран со средиземноморской диетой и горным воздухом, который обогащен кислородом.

Вместе с тем Коротина посоветовала ежедневно выпивать 1,5-2 литра чистой воды. Дело в том, что, чем меньше человек потребляет жидкости, тем хуже происходят обменные процессы и быстрее стареет организм.

Чтобы отсрочить старение, врач рекомендовала ежегодно проходить плановую диспансеризацию для недопущения развития хронических заболеваний. Если они уже имеются — вставать на диспансерный учет и наблюдать за состоянием своего здоровья.

Кроме того, стоит вести здоровый и активный образ жизни, не пренебрегать ежедневными прогулками на свежем воздухе, делать утреннюю зарядку и растяжку. «В завершении отмечу, что острый ум и светлую память тренируют и сохраняют различные сферы интеллектуальной деятельности. Не пренебрегайте чтением книг, газет, журналов, статей, всегда занимайтесь поиском интересующей вас информации, учите стихи, чаще общайтесь с близкими и друзьями», — подытожила она.