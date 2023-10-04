Великолучане победили в военно-исторической викторине в Грозном

Команда из Великих Лук приняла участие в ежегодной военно-патриотической игре среди старшеклассников Союза городов воинской славы «Наша сила - в единстве!». Мероприятие прошло в городе Грозном. Об этом глава Великих Лук Николай Козловский сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Николай Козловский / Telegram
Команды школьников из городов воинской славы России состязались в 15 номинациях по дисциплинам начальной военной подготовки. По итогам игры команда города Великие Луки победили в двух номинациях:
«Гордимся великолучанами!» - добавил Николай Козловский.