Общество

Бюджетные расходы на патриотические НКО хотят увеличить

В проекте федерального бюджета запланирован рост расходов на некоммерческие организации (НКО), которые занимаются патриотическим воспитанием. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева на заседании комитета 10 октября.

По ее словам, бюджет принимается в сложнейших условиях. Главная цель — обеспечить победу в специальной военной операции и поддержать экономику в условиях санкций. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества является соисполнителем по ряду направлений, в том числе по проектам Минкультуры, ФАДН. Также комитет занимается развитием некоммерческих организаций, пишет «Парламентская газета».

«Несмотря на то, что везде идет секвестр, мы видим серьезный рост по ряду направлений, особенно по НКО патриотического воспитания», — сказала Тимофеева. Также она обратила внимание, что «в условиях полного развала института уполномоченного в мире» России нужно усиливать свои правозащитные институты.