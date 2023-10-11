Общество

Дефицит кадров отмечается в МВД России

О низком уровне денежного довольствия в МВД заявили в России. Сейчас в ведомстве вакантно около 100 тысяч мест.

На заседании комитета Госдумы начальник финансово-экономического департамента МВД Ирина Кальбфляйш сообщила о тревожном дефиците кадров в полиции, пишет FlashNord.

Это связано с низким уровнем зарплаты, отметила она. В Росгвардии аналогичная проблема с финансированием, особенно в отношении новых регионов, добавил глава договорно-правового департамента Олег Ветров.

В проект бюджета на следующий год должны были включить средства для МВД, подчеркнул глава комитета Госдумы по противодействию коррупции и безопасности Василий Пискарев.