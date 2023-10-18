Общество

Педагог объяснила, почему нельзя загружать ребенка учебой в каникулы

Работа мозга отчасти похожа на работу мышц и строится на чередовании фаз напряжения и расслабления. Так, нельзя накачать мышцу, если заставлять себя тренироваться до изнеможения, потому что так можно получить травму. То же самое произойдет и с мозгом ребенка, если на каникулах он не будет отдыхать. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева.

«В период обучения школьники проходят важные стадии как физического, так и психологического развития, а чрезмерная нагрузка будет негативно сказываться на их правильном прохождении. Во время каникул у мозга есть возможность переварить ту информацию, которую ребенок получил до этого. Каникулы нужны в том числе для того, чтобы информация, которую ученики до этого на уроках получали в виде теории, нашла свое практическое применение», — объяснила она.

Однако, по словам Евсеевой, для детей младшей школы и ребят из средней и старшей школы лучше использовать разные подходы для усваивания информации. Например, во время каникул у детей более младшего возраста, лучше всего искать для них игры, которые покажут, где применимы полученные ими в школе знания.

«Например, школьник начал проходить в школе сложение и вычитание — значит, с ним нужно отправиться в магазин и вместе считать сумму покупок. В средней школе игровая деятельность тоже остается значимой, а со старшими школьниками к этому процессу уже можно подходить серьезнее. Однако ключевым для всех возрастов остается то, что досуг на каникулах должен быть построен таким образом, чтобы повторение пройденного материала не превращалось в зубрежку теории. Полезным будет сходить в музеи с соответствующими пройденному в школе экспозициями — например, теми, в которых освещается эпоха, о которой говорили на уроках истории в школах. А изучение иностранных слов можно закрепить, посмотрев фильм на языке оригинала. Таким образом соединяется то, что интересно школьнику, с новыми знаниями, которые он получил», — рекомендовала специалист.

Если каникулы у ребенка длятся две недели, важно выделить два-три дня, во время которых у ребенка не будет дополнительной нагрузки. Если у школьника есть проблемы с каким-то предметом, то уже после дней отдыха можно уделить внимание и этим проблемам. В среднем для этого будет достаточно 1-2 часов в день, пишет «Газета.ру».

«Заранее важно проговорить это с ребенком. Психика школьников устроена так, что больше всего их вгоняет в стресс то, что они не знают, что будет. Важно также вносить в этот план поощрительные элементы: после занятий математикой подросток делает то, что ему нравится и то, что ему интересно. Таким образом сопротивление будет гораздо меньше. Перегружать мозг ребенка-школьника на каникулах не следует, чтобы он не «перегорел» учебой, а его желание и мотивация учиться не пропали», — резюмировала она.