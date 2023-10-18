Общество

Псковское УФАС внесло в РНП свердловскую компанию за непоставку медицинских материалов

Псковское УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков свердловскую компанию ООО «Малахит» за непоставку медицинских материалов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

ООО «Малахит» взяло на себя обязательства по поставке кардиоэлектродов для станции скорой помощи на общую сумму 161 тысяча рублей. Партия материалов должна была поступить к заказчику в течение семи дней со дня поступления соответствующей заявки.

Однако за время действия контракта поставщик не исполнил обязательства: медицинские материалы не приобрел и не доставил. УФАС считает, что непоставка социально значимого товара влечет парализацию работы медицинского учреждения.

Заказчик направлял претензию в адрес поставщика по исполнению условий контракта, просроченного на 27 дней. Ответ на претензию не был получен. В результате станция скорой помощи приняла решение о расторжении контракта в одностороннем порядке и передала сведения для включения ООО «Малахит» в РНП.

«Отметим, что обществом заключено 443 контракта, из них 312 находятся на исполнении и 35 прекращены. ООО "Малахит" включено 16 раз в РНП», - добавили в ведомстве.