Общество

Число обращений о переселении из Латвии в Россию за год выросло в 2,5 раза

С января по сентябрь 2023 года количество обращений в посольство РФ о переселении из Латвии в Россию увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом заявил временный поверенный российского посольства в Риге Олег Зыков.

«На фоне реализуемых латвийскими властями дискриминационных поправок в миграционное законодательство кратно возрос интерес представителей русскоязычной диаспоры республики к участию в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, а также другому аналогичному механизму — двустороннему межправительственному соглашению от 1993 года. За девять месяцев текущего года число соответствующих обращений увеличилось более чем в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года», — приводят слова Зыкова «Известия».

Он добавил, что Россия не бросит своих граждан и сможет эффективно организовать прием тех, кто оказался в затруднительной ситуации.

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Ранее 3,2 тысячи россиян, проживающих в Латвии, получили уведомления от властей о возможной высылке из страны. С 2022 года постоянный вид на жительство имеют право получить лишь те, кто сдал экзамен по латышскому языку.