Общество

Место встречи: Рижский проспект. Часть 1

Сегодня, 27 октября, исполнилось 95 лет со дня рождения известного краеведа, почетного гражданина города Пскова Натана Левина. Очередной выпуск проекта «Место встречи» мы решили посвятить этому выдающемуся человеку и прогуляться по Рижскому проспекту, где установлена в его честь мемориальная табличка.

Рижский проспект — главная городская артерия. Он начинается сразу за Ольгинским мостом и заканчивается лишь на выезде из города, обозначая его границу. Догадаться, почему он получил свое название, несложно. Если все время ехать по прямой, то упрешься в столицу Латвии. Раньше Рижский проспект состоял из двух частей — улицы и шоссе. После революции улица ненадолго стала именоваться улицей Троцкого, но затем вернула свое название. Позже Рижская улица и Рижское шоссе объединились в проспект.

Именно здесь, за Великой, начиналось Завеличье. И со временем именно в сторону Завеличья и начал разрастаться город. Сегодня вряд ли найдется хоть один пскович, который бы ни разу не был на Рижском проспекте. И это неудивительно. Широкий, протяженный, с огромным количеством жилых домов и маршрутов городских автобусов.

В начале проспекта сохранились древние памятники архитектуры, которые по мере продвижения уступают место советским постройкам. Здесь множество интересных деталей, необычных зданий, народных названий домов и дворов. Самое время прогуляться и все это увидеть.

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