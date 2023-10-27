Общество

Конкурс для изобретателей с денежными призами проводит псковский завод

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Завод «Зенча-Псков» объявил о проведении конкурса стартапов в SMT-направлении — сфере электроники, связанной с технологиями поверхностного монтажа. Победители получат денежные призы в размере 100, 80 и 50 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на заводе.

Фото: завод «Зенча-Псков»

От заявителей ждут идеи, направленные на создание продуктов, связанных с печатью на электронных платах. К участию приглашаются как недавние выпускники, получившие профильную специальность, так и опытные разработчики. Помимо упомянутых денежных призов авторы идей получат возможность заключить с заводом «Зенча» контракт на выгодных условиях и поучаствовать в запуске производства своего продукта и выводе его на массовый рынок.

Цель конкурса — развитие производственного и кадрового потенциала региона, содействие импортозамещению.

«Участники конкурса смогут воспользоваться нашей производственной базой, а завод получит свежие идеи для обновления линейки продукции, - пояснила необходимость проведения состязания генеральный директор завода «Зенча» Алла Иванова. - Те, кто готов придумывать и экспериментировать, смогут достойно заработать на своем детище и развиваться в профессиональной сфере в родном регионе. Важно, чтобы светлые головы не уезжали из Псковской области, а видели поддержку дома».

Телефон для справок по участию в конкурсе: 8 968 539 23 69, Алла Иванова.

Ранее Псковская Лента Новостей сообщала о подготовке завода к перезапуску производства после вынужденного двухгодичного простоя. В настоящий момент пусконаладочные работы проходят по новому адресу в микрорайоне Любятово. Возобновление производства ожидается в следующем году.

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