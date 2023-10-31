Общество

День правовой помощи детям состоится в Псковской области 20 ноября

День правовой помощи детям состоится в Псковской области 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Минюста России по региону.

День правовой помощи проведут по вопросам, связанным с устройством ребёнка на воспитание в семью, в том числе по социальным вопросам, проблемам семейного законодательства, по вопросам, связанным с трудовой деятельностью и поступлением в высшие и средне-специальные образовательные учреждения, по другим правовым вопросам.

Мероприятие направлено на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кроме того, на их законных представителей, людей, желающих принять на воспитание в семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей.

Контактное лицо по вопросам проведения дня правовой помощи детям - начальник отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния управления В. А. Сиверский, телефон: (8112) 33-10-96, добавочный 211.

Список площадок для проведения дня правовой помощи детям можно увидеть по ссылке.