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Общество

Псковских школьников познакомили с востребованными направлениями в сфере IT

09.11.2023 12:12|ПсковКомментариев: 0

В Пскове прошел региональный профориентационный IT-форум «IT - Старт 2023» для студентов и школьников. Представители региональной администрации, ведущих региональных и федеральных IT-компаний, вузов Пскова, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга рассказали о тенденциях в области развития информационных технологий и востребованных профессиях в сфере IT, а также познакомили учащихся с региональным рынком труда. Подробности - в репортаже обозревателя Псковской Ленты Новостей.

 

Успех равно профессионализм

Мероприятие состоялось на площадках Регионального центра информационных технологий и Псковского областного института повышения квалификации работников образования.

«В начале ноября мы ежегодно проводим финал Кубка по программированию, а в этом году мероприятие пройдет в широком формате. Пока наши команды будут спортивно соревноваться в программировании, мы поговорим со школьниками и студентами на тему развития IT и их пути в цифровых технологиях», - сказал, открывая встречу, директор Регионального центра информационных технологий Алексей Драгунов.

Участников встречи поприветствовал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. «Современный мир сложно представить без IT-технологий, без цифры. Любую отрасль, которую мы не возьмем, невозможно представить без применения современных IT-технологий и наличия IT-навыков. Обладание этими ключевыми навыками - это тот задел, который обеспечит вам будущее, сделает вас успешными, востребованными специалистами в дальнейшем», - сказал он, обращаясь к ребятам.

По словам Виталия Рахманова, большое внимание уделяется развитию IT-навыков и на правительственном уровне. В этом году утверждена программа по продвижению IT-специальностей. «И форум - уникальная возможность попробовать, посмотреть, пощупать какие-то истории и выбрать ту нишу, которая будет наиболее интересна. И в дальнейшем идти по ней для того, чтобы стать профессионалами. Потому что успех - это равно профессионализм», - подчеркнул он.

Начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский выразил надежду, что форум станет ежегодным. «Сегодня мы не представляем жизнь без цифровых решений и мне очень приятно, открывая этот форум, отметить, что цифровое образование Псковской области - передовое в России. Мы активно внедряем наши системы на территории всей страны», - сказал он.

Заведующий учебным отделом ПОИПКРО Наталья Кадрова зачитала приветственное слово от врио ректора образовательного учреждения Екатерины Гончаровой: «Сегодня мы видим, что IT-специальности востребованы на рынке труда, значимость информационных технологий, необходимость соответствия тенденциям глобальной цифровизации признана на федеральном уровне. На уровне государства разработан план подготовки специалистов IT-сферы до 2025 года, основанный на увеличении бюджетных мест в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования. Это открывает для вас множество возможностей для саморазвития, профессионального становления и выстраивания карьерного трека в сфере IT».

Выступающие по видеосвязи поприветствовали финалистов 9-го Кубка Псковской области по программированию - 16 команд из Пскова, Великих Лук и Гдова, разделенных на два дивизиона. «Сегодня будут определены сильнейшие»,- сказал Алексей Драгунов и пожелал ребятам удачи.

Программисты не нужны?

Форум продолжился открытой дискуссией с участием ключевых работодателей и представителей высшего и среднего профессионального образования «Поколение IT».

Алексей Драгунов отметил, что цель встречи - определить, какие из IT-направлений будут актуальны через несколько лет, когда сегодняшние школьники окончат колледж или вуз. Для этого нужно понять, «какие изменения происходят в сфере IT и уже сейчас развивать свои компетенции таким образом, чтобы вписаться в эту историю».

Директор Регионального центра информационных технологий также рассказал о возможностях, которые предлагает созданный на базе учреждения «IT-Куб.Псков». «У нас вы можете получить определенные компетенции, исходя из тех планов, которые вы строите в жизни. Это бесплатно. Центр создан в рамках нацпроекта «Образование». Мы можем предложить вам четыре уровня подготовки», - сообщил он.

Также о возможностях получения IT-специальностей рассказали представители трех вузов: Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого, Новгородского государственного университета и Псковского государственного университета.

Разговор о востребованных на рынке труда IT-профессиях Виталий Рахманов начал с проблемного вопроса. По его словам, программистов стало очень много, но при этом, в связи с тем, что в последние годы был бум на различного рода курсы, найти хорошего программиста на рынке труда - это проблема. «Есть большая перенасыщенность специалистами низкого и среднего уровня», - сказал он.

Кроме того, с частью работы программистов сейчас успешно справляются нейросети. «Вбиваешь набор потребностей, которые нужны, и получаешь фактически готовый код, который требует минимальной отладки. Думаю, что каждый из вас пользовался этим лайфхаком не раз», - пояснил Виталий Рахманов.

Переход на отечественное

Но есть другие, более востребованные направления в сфере программирования, которые ждут специалистов. «Большая проблема, с которой мы столкнулись - это импортозамещение и переход на отечественное ПО. Если сейчас появится достаточное количество специалистов, которые будут поддерживать отечественный софт, то переход начнется гораздо быстрее», - сказал он.

Также начальник управления цифрового развития отметил, что перестали быть популярными админы - девопсы. «Найти у нас регионе нормального дивопса, который мог бы поддерживать серверы, практически нереально. У меня есть четыре человека, которых я берегу, как зеницу ока, и делаю все, чтобы им обеспечить хорошие условия. Стать админом сейчас - это востребованная история. Все серверные платформы - это отечественный софт», - сказал он.

Виталий Рахманов подчеркнул, что для школьников важно выбрать сферу, которая интересна, но надо смотреть на тенденции. «За бизнес не скажу. За госслужбу скажу: это курс на импортозамещение. Нужны специалисты, которые будут готовить инструменты для разработчиков своего софта», - сказал он.

В центре - человек

О том, что нужно бизнесу, рассказал заместитель управляющего Псковским отделением Сбера Игорь Трепов. «Весь наш бизнес построен на работе IT-систем. Наши разработки в направлении искусственного интеллекта многим вам известны в виде программ Kandinsky и недавно запущенного ИИ GigaChat. Мы экспериментировали, на открытии офисов в Пскове и Великих Луках, с пользованием этих программ рисовали города будущего», - сообщил он.

Игорь Трепов рассказал о том, с чем постоянно сталкиваются IT-специалисты компании. «Главный принцип, от которого никуда не денешься - это клиентоориентированность. У нас было огромное количество ситуаций, когда крутые команды специалистов готовили крутые идеи, которые потом требовали кардинальных переработок. Потому что талантливые ребята-программисты создавали шедевры, сложные для обычного человека. Поэтому когда вы будете что-то создавать, вы должны перевоплотиться в тех людей, кто будет пользоваться результатами вашего труда», - предупредил он.

Заместитель управляющего Псковским отделением Сбера подчеркнул, что «помимо технологических навыков, нужно развивать клиенториентированные, клиентоцентричные и человекоцентричные навыки».

Представитель ПОИПКРО Наталья Кадрова также обратила внимание на личные качества, которыми должен обладать IT-специалист. «Самые главные достоинства IT-сферы - то, что этому можно научиться в любом возрасте и работать можно в любое время. Но это значит, что вы должны быть ответственны, дисциплинированы. Вам ставится задача, и вы ее выполняете. Также важно умение работать в команде, уметь услышать друг друга. И не забывайте, что крупные компании предпочитают не переучивать специалистов, а взращивать их, а это значит уже сейчас надо определиться с направлением обучения», - отметила она.

«Какой нужно сделать вывод? Айтишники важны, айтишники нужны в разных направлениях. Вы должны быть не просто айтишниками, вы должны обладать «софт скиллами» - сейчас это очень важно. Учитесь быть специалистами, ищите ту нишу, которая вам нравится, и оставайтесь людьми», - подвел итоги встречи Виталий Рахманов.

Попробовать себя в разных сферах IT учащиеся смогли на мастер-классах. А педагоги обсудили развитие цифровизации образования, преподавания информатики, олимпиадного движения и профориентации в сфере IТ в рамках круглого стола.

В завершении форума прошло торжественное награждение победителей IX региональной командной олимпиады «Кубок Псковской области по программированию». Победителем соревнования стала команда Maximum из цента «IT-куб», в состав которой вошли Варвара Четвертная, Михаил Барышников, Илья Брекин. Врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова вручила участникам олимпиады дипломы.



«Подобные мероприятия способствуют формированию кадрового резерва региона в сфере IT и создают мотивационную базу у обучающихся для развития экономики региона через формирование индивидуального карьерного пути на основе раскрытия талантов», - отметила Екатерина Гончарова.

Участники и победители олимпиады получили ценные призы от ведущих работодателей региона в сфере IT: Сбербанк, Базальт и VK Сферум. «Я сегодня вижу ребят, у которых горят глаза, есть желание развиваться и достигать высот в выбранной сфере. Удачи на выбранном пути!» - обратился к участникам олимпиады управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

Светлана Синцова

Теги: #ПОИПКРО #форум #IT-специальность
Источник: Псковская Лента Новостей
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