Общество

Единый государственный экзамен в 2024 году пройдет с 22 марта по 1 июля

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля, следует из проекта расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проведение экзамена разделено на три периода: досрочный - с 22 марта по 12 апреля - вместе с резервными днями, которые завершаются 19 апреля, основной вместе с резервными днями - с 23 мая по 1 июля, дополнительный - 4-9 сентября, пишет ТАСС.

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени.