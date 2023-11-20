Общество

В России хотят ввести утильсбор на импортные ноутбуки, смартфоны и планшеты

К концу 2024 года в России могут ввести утилизационный сбор для импортной электроники: планшетов, смартфонов и видеокамер. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщили на круглом столе Комитета Совета Федерации по экономической политике. Инициативу уже поддержали в Минпромторге.

Предложение внесли на круглом столе «О механизмах поддержки российских компаний, работающих в отрасли информационных технологий и электронной промышленности», который прошел 20 ноября в Совете Федерации. Его авторами стали отраслевые консорциумы, в частности «Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи» и «Вычислительная техника». Планируется, что утильсбор на электронику будет работать по той же системе, что и утильсбор на импортные автомобили, и преследовать те же цели: обеспечивать вливание в бюджет дополнительных средств, которые направят на развитие отечественных производств, и подрасчистить рынок от иностранных конкурентов, пишет «Парламентская газета».

«Предлагаем внедрить заградительные меры или утильсбор для продукции по пяти кодам ОКПД (Общероссийский классификатор продукции. — прим. ред.), — сообщил руководитель консорциума «Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи» Дмитрий Климов. — Это "компьютеры портативные и смартфоны", "компьютеры планшетные", "видеокамеры", "аппаратура записи и воспроизведения изображения" и "платы печатные смонтированные". Внедрять утильсбор предлагаем по следующей схеме: первый год — только для импортного оборудования, второй год — для импортного и отечественного. Но для отечественного существенно ниже импортных аналогов».

В ходе обсуждения директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Дмитрий Плясунов подчеркнул, что ведомство в инициативе заинтересовано.

«Сейчас мы реализуем проект по маркировке светотехники по системе «Честный знак», — отметил Плясунов. — После этого, как второй этап, готовы поддержать предложение консорциума. На наш взгляд, отрасль в нем нуждается».

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в разговоре с «Парламентской газетой» подчеркнул, что утильсбор будет. Но вот когда — вопрос пока открытый.

«Во-первых, мы в самом начале пути — у нас только должен начаться первый этап эксперимента, связанный как раз с маркировкой светотехники, — отметил сенатор. — И только в случае успешной его реализации, в случае, если удастся отработать все административные процедуры, чтобы вырученные средства шли целевым образом на поддержку российской электроники, мы будем рассматривать возможность его распространения на другие категории, в том числе на вычислительную технику. Во-вторых, тут не может быть никакого автоматизма. Наша промышленность пока что объективно не может насытить весь рынок по всей номенклатуре — тех же российских смартфонов, например, у нас в достаточном количестве попросту нет. Так что и облагать иностранные модели утильсбором, не имея отечественной альтернативы, попросту бессмысленно. Но по мере того, как мы будем эти ниши осваивать и занимать, процесс, конечно, будет продолжаться, потому что сама по себе идея хорошая, и в сфере автомобильной промышленности, например, утильсбор себя отлично показал».