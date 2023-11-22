Общество

Защиту прав молодежи обсудили на всероссийком корсвете региональных омбудсменов

Вопросы защиты прав молодых граждан России и новые полномочия региональных омбудсменов обсудили на всероссийском координационном совете, который прошел под председательством уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в Москве. Впервые в Доме прав человека региональные уполномоченные по правам человека обсудили вопросы защиты прав молодежи, сообщил Псковской Ленте Новостей уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

В заседании корсовета приняли участие представители профильных комитетов Государственной Думы, Совета Федерации, Министерства просвещения России, Министерства науки и высшего образования, Федерального агентства по делам молодежи, а также Министерства обороны РФ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветственное обращение участникам заседания. В своей речи он отметил необходимость создания условий для всестороннего развития молодёжи и получение ими качественного образования, а также необходимость трудоустройства молодых семей. Президент России выразил уверенность, что при формировании и проведении государственной молодёжной политики органами государственной власти будет задействован как серьёзный экспертный, объединительный потенциал корсовета, так и инициативы и опыт уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Особого участия омбудсменов требуют вопросы, связанные с защитой прав человека в Новороссии и Донбассе. «Важно наладить четкое, оперативное взаимодействие с местными администрациями, ускорить работу по созданию института уполномоченных в этих регионах», — сказал глава государства.

Выступая перед участниками заседания, федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова обратила особое внимание на то, что сегодня молодежь находится на передовой новейшей истории, выполняет историческую миссию по защите суверенитета России. Вместе с государством все силы уполномоченных по правам человека направлены на поддержку участников СВО и их семей, а также тех молодых людей, кто пострадал от русофобии и дискриминации, а также от ущемления прав по национальному признаку.

Второй день всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека был посвящен вопросам защиты прав людей с психическими расстройствами. Приветственное слово участникам семинара - уполномоченным по правам человека - направил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Во вступлении Михаил Мурашко отметил, что охрана психического здоровья населения, обеспечение основных прав и свобод лиц, страдающих психическими расстройствами, являются значимой составляющей процесса оказания психиатрической помощи в Российской Федерации. Тенденции развития психиатрии в настоящее время направлены на расширение круга специалистов службы психического здоровья, смещение акцентов лечения на внебольничные учреждения, создание интегративных, персонифицированных подходов терапии, повышение уровня знаний населения по вопросам психопрофилактики и психогигиены.

В Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского состоялся серьезный и очень полезный разговор с участием руководства института, судебных экспертов, а также представителей Минздрава России.

Во второй половине дня в Доме прав человека совместно с Научно-образовательным центром по правам человека при МГЮА имени О. Е. Кутафина прошло обсуждение и проведены практические занятия по защите прав людей с психическими расстройствами. На семинаре-тренинге рассмотрели такие практические вопросы, как нарушение прав пациентов психиатрических больниц и интернатов при получении медицинской помощи, общение с родственниками, а также вопросы соблюдения правил противопожарной безопасности и требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Обсудили практические действия, направленные на реализацию положений федерального закона, который установил новую компетенцию для региональных омбудсменов по защите прав граждан с психическими расстройствами здоровья.

Комментируя итоги координационного совета уполномоченных по правам человека, псковский омбудсмен Дмитрий Шахов сказал, что состоялся серьезный глубокий диалог как о судьбах молодого поколения и практических шагах, направленных на защиту прав молодых граждан России, так и о реализации новых полномочий региональных омбудсменов по вопросам защиты прав людей с психическими расстройствами, а также об оказании бесплатной юридической помощи. Практически в каждом выступлении содержались конкретные предложения по совершенствованию молодежной политики и к проекту о решении поступило свыше 30 предложений от коллег-омбудсменов. «Ещё больше их будет, когда мы осмыслим и проанализируем сказанное и увиденное на корсовете, и в ближайшее время направим свои дополнения к проекту решения в аппарат федерального омбудсмена для обобщения», - отметил Дмитрий Шахов.

Региональные омбудсмены заранее готовятся к реализации требований федерального закона, который вступает в силу с 1 сентября 2024 года, поскольку защита прав людей с психическими расстройствами здоровья является очень деликатной сферой взаимоотношений между государством и его гражданами. И здесь недопустимы никакие злоупотребления, тем более хорошо известен советский опыт «лечения инакомыслия», особо подчеркнул уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

С этой целью псковский омбудсмен вместе с коллегами из регионов посетил ведущий в России федеральный научный исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, где состоялся семинар-тренинг о том, как правильно и эффективно защищать права людей с психическими расстройствами здоровья, в том числе направленных на принудительную госпитализацию в медицинские учреждения.