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Общество

Дети в Сети: в Пскове обсудили вопросы кибербезопасности школьников

22.11.2023 19:14|ПсковКомментариев: 0

Опасности подстерегают современных детей не только на улице, но и в виртуальном пространстве Интернета. И в отличие от полученных в драке синяков, киберугрозы могут быть не так очевидны родителям и учителям, но более опасны для ребенка. Поэтому в рамках месяца безопасного Интернета теме кибербезопасности была посвящена целая серия мероприятий в Псковском техническом лицее. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

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Методиками и практиками формирования безопасного пространства в сети Интернет поделились эксперты в ходе круглого стола «Безопасный Интернет: ситуация и перспективы». Приветствуя участников встречи, врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова сообщила, что мероприятия на тему кибербезопасности совместно с командой Национального центра помощи проходят уже второй день и продолжатся завтра на площадке псковской гимназии №29.

«Взаимодействие не только с самими обучающимися и с преподавательским составом образовательных организаций, но и с детской и родительской аудиторией является значимым моментом для формирования единой системы работы по организации безопасного Интернета»,- отметила врио ректора. По словам Екатерины Гончаровой, Псковский регион активно включен в повестку кибербезопасности и регулярно проводит мероприятия по повышению цифровой грамотности, безопасности в сети Интернет.

«Сегодняшний круглый стол посвящен одной из важных тем — безопасности в Сети. Я и мои коллеги хотели бы представить свои разработки в этой области. Наши материалы дают возможность узнать о тех угрозах, которые сейчас есть, и о том, как их избежать и защититься. Наши материалы помогут родителям разобраться, что происходит с нашими детьми, и помочь педагогам в проведении уроков по безопасности в Сети», - рассказала эксперт Лиги безопасного Интернета Светлана Бондарева.

Одной из наработок в этой сфере поделилась методист ПОИПКРО Кристина Викторова. Специалист представила продукт Академии Минпросвещения России для педагогов — игру, в ходе которой педагогические работники учатся идентифицировать киберугрозы и бороться с ними. Специалист отметила, что педагогическое сообщество активно вовлекается в изучение интернет-угроз и способов профилактики и предупреждения деструктивного поведения молодежи в сети Интернет.

Опасные «подработки»

Тревожные данные статистики привела эксперт Лиги безопасного интернета Светлана Бондарева. «На данный момент более 74 млн аккаунтов в соцсетях находится под деструктивным контентом. Из них 14 млн — это аккаунты наших детей. Основные тенденции деструктивного характера, продвигаемые среди детей и подростков — это провокационные экстремистские сообщества, прямые трансляции с употреблением наркотических веществ, различного рода игры суицидальной направленности, треш-стримы - прямые трансляции с антисоциальными действиями, вовлечение детей в азартные игры и мошенничество», - пояснила она. И привела интересный факт: вопрос азартных игр часто возникает в средней и младшей школе. «Старшеклассники уже умеют включать критическое мышление. Поэтому контингент онлайн-казино — младшая и средняя школа. Дети сами рассказывают, как там можно поиграть», - сообщила Светлана Бондарева.

Затем участникам совещания были представлены результаты анкетирования, которое провела Лига безопасного Интернета в прошлом году. В исследовании приняло участие более 11 тысяч человек: дети, педагоги и родители. Его результаты: почти половина детей проводят в Интернете более четырех часов в день, и большая часть, особенно старшеклассники, используют Сеть для общения.

Также тревогу вызывают противоречивые цифры. «Чуть более 86% родителей уверены, что их ребёнок открыт для них и при любой проблеме в Интернете обратится к ним. Но только 52% детей ответили, что действительно обратятся к родителям в случае возникновения проблем. Серьезное расхождение», - отметила она.

Отвечая на вопросы участников мероприятия, Светлана Бондарева сообщила, что основные риски сейчас — это вовлечение в экстремистскую деятельность и в суицидальные группы.

Еще на одну серьезную опасность в сети обратил внимание начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области Александр Полатовский. «В нашей практике все чаще возникают несовершеннолетние граждане, которые работают курьерами. Все наверное слышали о преступлениях, когда бабушкам звонят, представляются внучкой-дочкой и просят дать взятку, чтобы избежать ответственности за ДТП. В Telegram-каналах детям предлагают такую работу», - напомнил он.

По словам Александра Полатовского, на территории Псковской области таким образом был завербован 15-летний молодой человек, который не только поработал курьером у мошенников, но и создал свою сеть курьеров, в которую вербовал одноклассников. «Я бы хотел на это обратить ваше внимание», - подчеркнул полицейский.

Следователь отделения ИТТ УМВД России по городу Пскову Михаил Мацкевич также отметил, что наблюдается рост числа преступлений, совершенных в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе, в отношении детей. В качестве примера он привел случай, когда ребенок самостоятельно собирался приобрести товар на сайте объявлений, связался с неизвестным лицом и сделал перевод денег на карту мошенника.

Для предупреждения подобных случаев сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия: посещают образовательные учреждения, проводят беседы с детьми, в ходе которых рассказывают о схемах мошенничества и мерах, которые необходимо принять, чтобы не попадаться на такие уловки. Также полицейский рекомендовал родителям проводить работу с детьми и с помощью программ родительского контроля блокировать нежелательный контент.

Тренд на безопасность

Внимание вопросу профилактики детской безопасности и безопасности в сети уделяет и МЧС. По словам начальника отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Псковской области Ксении Жигалкиной, в поле зрения ведомства — так называемые «тренды на риск», когда в сети демонстрируются опасные действия, которые требуется повторить. «Это катание на подножках поездов, прыжки с высоты, опыты с химическими веществами и пиротехникой. Нам известны случаи, когда копирование таких трендов приводило к несчастным случаям с детьми и подростками», - сказала она.

Сотрудник МЧС заметила, что «когда публикуется подобный контент, не видно закадровой работы». «То есть не видно какой опасности подвергается тот, кто находится в кадре. Поэтому для незрелой аудитории эти тренды кажутся безопасными. Дети не видят, что участник в кадре застрахован. И при попытке повторить происходит несчастный случай»,- сказала она.

В качестве решения этой проблемы МЧС предлагает формировать новый тренд - на культуру безопасности среди детей и молодежи. «У нас есть опыт совместных мероприятий с центром помощи пострадавшим и пропавшим детям, когда мы проводим акции вместе с детьми и подростками и вовлекаем их в деятельность по формированию культуры безопасности», - рассказала Ксения Жигалкина.

Директор регионального центра информационных технологий Алексей Драгунов также посоветовал отвлекать детей в киберпространстве на полезные активности, например, спортивное программирование — тогда времени на деструктивные группы у них не останется. «Когда ты пишешь программу и она не получается, и будешь писать ее до трех ночи — ты не полезешь ни в какие "Синие киты". У тебя просто не будет времени», - уверен он.

В заключение встречи была представлена информация отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Псковской области, который занимается обучением детей навыкам безопасного поведения, в том числе, основам безопасности в сети Интернет. Центр провел 80 уроков на тему безопасности детей, в которых приняли участие более 3 тысяч псковских школьников, и 30 мастер-классов по оказанию первой помощи.

«Нашей командой проводится большая работа по вовлечению детей в культуру безопасности современного мира», - отметил руководитель отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Псковской области Игорь Ежов.

Во второй половине дня педагоги Псковской области стали участниками открытого семинара-практикума «Безопасный Интернет: что мы не знаем о наших детях» от эксперта Лиги безопасного Интернета Светланы Бондаревой.

Мероприятия прошли в рамках информационно-просветительской акции «Месяц безопасного Интернета», направленной на повышение уровня медиабезопасности и цифровой грамотности детей в сети Интернет. Организатором выступил комитет по образованию Псковской области, оператором – ПОИПКРО.

Светлана Синцова

Теги: #ПОИПКРО
Источник: Псковская Лента Новостей
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