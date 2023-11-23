Общество

Детско-родительский форум проходит в Пскове

В Пскове состоялось открытие регионального детско-родительского форума. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Более 250 человек — учащиеся образовательных учреждений Псковской области, родители и педагоги — собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы образования, воспитания и взаимодействия между молодежью и взрослыми.

Поприветствовала участников от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова первый вице-губернатор Вера Емельянова. В торжественном открытии также приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Кристина Лунева, заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев, представители общественных организаций.

Участников форума ждут тренинги по тайм-менеджменту, основам ораторского мастерства, успешной коммуникации, семейным ценностям, лекции по кибербезопасности, встречи с уполномоченным по правам ребенка, областное родительское собрание, фестиваль настольных игр и многое другое.

Отметим, что форум будет проходить по 24 ноября. Организаторами мероприятия выступили центр молодежи и общественных инициатив совместно с ресурсным центром всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области при поддержке комитета по молодежной политике Псковской области в рамках реализации программы «Регион для молодых» от Росмолодежь.