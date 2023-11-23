Общество

Екатерина Мизулина назвала способ поднять демографию

Предложение перестать ориентировать девушек на получение высшего образования, а направлять их стремления на роды не поможет поднять демографию, заявила исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, которая приехала в Псков на встречу со студентами сегодня, 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

"Я не поддерживаю (это мнение), мне казалось, такого рода разговоры остались в XX веке, ближе к его первой половине», - сказала Екатерина Мизулина.

Она отметила, что женщины в России сегодня активно ведут трудовую деятельность и стоят карьеру, хотя в менталитете россиян заложен образ женщины "\«за мужчиной».

«Многих устраивает быть помощницей руководителя, много таких женщин. Но мне казалось, мы такие обсуждения уже преодолели. Таким образом решать вопросы демографии глупо и невозможно», - заявила она.

Далее она привела свой вариант улучшения демографической ситуации. «Решить это можно, дав возможности, рабочие места, дешевые кредиты - по низкой ставке, а не как сейчас, нужно помогать людям приобретать жилье. И хочется, чтобы власти этим и начали заниматься, а не кидались популистскими заявлениями», - сказала Екатерина Мизулина.

В целом, по ее мнению, политикам есть, на что обратить внимание, например, на ремонт общежитий для студентов.