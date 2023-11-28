Дмитрий Белюков: Оборона Великих Лук стала значительным вкладом в срыв операции «Барбаросса»

Оборона Великих Лук стала значительным вкладом в срыв операции «Барбаросса» - разработанного в нацистской Германии плана войны против СССР и совершённого в соответствии с ним нападения на Советский Союз. Об этом сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член Совета Союза краеведов России, профессор ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что Великие Луки стал одним из первых крупных городов СССР, который освободили при помощи контратаки спустя непродолжительное время после захвата.
«Среди городов современной России это произошло впервые. Этот факт мы всегда учитываем. Город был не просто временно освобожден, а была организована его оборона, которая длилась 33 дня. Это был существенный вклад в срыв плана "Барбаросса"», - отметил Дмитрий Белюков.