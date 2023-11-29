Общество

Лучших рационализаторов и изобретателей определяют в Псковской области. ФОТО

Итоги конкурса «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области – 2023» подведут сегодня, 29 ноября. Финалистами конкурса стали 17 человек, которые представят 15 проектов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Среди участников - сотрудники предприятий, преподаватели ПсковГУ, программисты, студенты и школьники из Пскова, Великих Лук и других районов.

Заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов присутствовал в качестве судьи.

«Работа, которую вы проводите, безусловно, очень важная для промышленности Российской Федерации и Псковской области в частности», - сказал он.

Депутат Псковской городской Думы, генеральный директор группы предприятий ООО «Псковтехгаз» Григорий Стороненков отметил, что этот конкурс открывает новые таланты среди участников.

Члены жюри заслушают доклады в шести номинациях:

I номинация «Лучший изобретатель» в категории Изобретатели до 18 лет - 5 человек,

II номинация «Лучший рационализатор» в категории Рационализаторы до 18 лет,

III номинация «Лучший изобретатель» в категории изобретатели с патентом,

IV номинация «Лучший изобретатель» в категории Изобретатели без патентов,

V номинация «Лучший изобретатель» в категории Конструкторское бюро,

VI номинация «Лучший изобретатель» в категории «Научно-исследовательские достижения».

Организатор конкурса - Псковское региональное отделение Союза Машиностроителей России. Соорганизаторами выступили правительство Псковской области, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, технопарк «Электрополис», РСПП Псковской области.