Общество

Сотрудник Псковского облсовпрофа стал участником гуманитарной миссии в Херсонской области

Сотрудник Псковского областного совета профсоюзов Владимир Алексеев в течение двух недель принимал участие в гуманитарной миссии на территории села Железный Порт Херсонской области в качестве волонтера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Владимир Алексеев оказал помощь в проведении работы с подрастающим поколением, подготовке и введению в эксплуатацию помещения для реагирования на чрезвычайные ситуации, приведению в порядок монументов памяти Великой Отечественной войны.

«Псковские профсоюзы активно участвуют в жизни Херсонской области и военных, принимающих участие в СВО, осуществляя всевозможную поддержку, такую как организация благотворительных концертов, сбор и отправка гуманитарной помощи и техники», — прокомментировал поездку председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.