Татьяна Фомченкова о новациях в образовании: К ним нужно подходить разумно и целесообразно

Новации в образовании не остановить, однако их нужно грамотно и разумно распределять. Такое мнение озвучила депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Татьяна Фомченкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Татьяна Фомченкова напомнила, что в педагогике используется целесообразность и разумность применения одного метода, поэтому менять все и сразу не нужно.
По ее мнению, трудности могут возникнуть с материально-техническими средствами.
«У нас строятся великолепные новые школы. Они имеют всю эту базу для проведения робототехники и так далее, но те школы, которые не попали под эти реновации, и у которых отремонтированы, условно говоря, фойе и спортзал - это же другие условия для школы. Материально-техническое оснащение должно быть равномерно распределено среди всех школ. Вопрос тоже спорный. Легко говорить и критиковать, трудно это все понять и правильно распределить», - заключила она.