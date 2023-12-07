Общество

Татьяна Фомченкова о новациях в образовании: К ним нужно подходить разумно и целесообразно

Новации в образовании не остановить, однако их нужно грамотно и разумно распределять. Такое мнение озвучила депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Татьяна Фомченкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«28 лет работаю в школе, поэтому знаю ситуацию изнутри. Все эти годы я наблюдаю одно - новаторство в образовании менялось невообразимо быстро на протяжении последних десятков лет. Это не остановить, настолько изменчив мир, настолько изменчивы его условия. И для каких-то акцентов школа должна стать самым главным инструментом, но в разумных пределах», - сказала депутат.

Татьяна Фомченкова напомнила, что в педагогике используется целесообразность и разумность применения одного метода, поэтому менять все и сразу не нужно.

«Сегодня школа работает по двум учебным планам. Как родителям, например, это объяснить? У нас еще одни ФГОС не закончились, а начали другой. 1-6-е плюс 11-е классы – один ФГОС, а 7-е, 8-е, 9-е и 10-е идут по еще предыдущим. Их старыми нельзя назвать, они отработаны. Это разные учебные планы, это разные рабочие программы, где у учителей действительно за столько лет уже голова пухнет. Идея про единство образования, наверное, правильная, хорошая. Но вот тут на месте, будучи в ботинках учителя, - это очень сложно», - продолжила она.

По ее мнению, трудности могут возникнуть с материально-техническими средствами.

«У нас строятся великолепные новые школы. Они имеют всю эту базу для проведения робототехники и так далее, но те школы, которые не попали под эти реновации, и у которых отремонтированы, условно говоря, фойе и спортзал - это же другие условия для школы. Материально-техническое оснащение должно быть равномерно распределено среди всех школ. Вопрос тоже спорный. Легко говорить и критиковать, трудно это все понять и правильно распределить», - заключила она.