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Врач перечислил болезни, о которых может говорить аллергия на холод

Низкая температура воздуха может вызывать аллергическую реакцию, чаще всего в виде холодовой крапивницы, которую нельзя путать с обморожением, отметил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Если говорить об аллергических реакциях на холод, то самая частая из них – так называемая холодовая крапивница. Проявляется она как ожог крапивой: на открытых участках тела возникают волдыри, которые достаточно сильно зудят. Потом, когда человек согревается, они, как правило, проходят без следа. В отличие от обморожения, крапивница начинается с покраснения и зуда, а не с бледности и онемения кожи», – уточнил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

В большинстве случаев под аллергию на холод маскируется другое заболевание, она крайне редко возникает сама по себе, предупредил он.

«Аллергическая реакция на холод, как правило, является симптомом других заболеваний, более серьезных. Это и болезни желудочно-кишечного тракта, и аутоиммунные процессы, заболевания мочевыводящей системы, почки часто создают такие проблемы, может быть дебют заболевания крови. Болезнь Рейно тоже проявляется на холоде: возникает резкий спазм сосудов, особенно в пальцах рук и ног, они обедняются кровью, становятся бледными, как стеклянные, как замерзшие сосульки. Это не аллергический процесс, это самостоятельное заболевание», – объяснил Владимир Болибок.

Аллерголог рекомендует при появлении холодовой крапивницы обращаться к терапевту, а не заниматься самолечением.

«Начинать лечение необходимо с посещения терапевта или педиатра. Далее идет поиск, какое это заболевание, и консультации со специалистами. Например, если оно протекает по типу крапивницы, то, скорее всего, это будет аллерголог. Если по типу синдрома Рейно, то это будет ревматолог. Человека надо тщательно обследовать, оценить состояние внутренних органов – печени, почек, поджелудочной железы – проверить, нет ли каких-то скрытых очагов инфекции и так далее», – добавил Владимир Болибок.