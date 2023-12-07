Общество

Путин заявил о росте реальных зарплат населения РФ в 2023 году на 7%

Рост реальных зарплат населения России в 2023 году составил 7%, а реальные располагаемые доходы увеличились на 4,4%. Такие данные привел глава государства Владимир Путин в ходе своего выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

«Реальная заработная плата на 7% выросла к данному моменту. Реальные располагаемым доходы населения на 4,4%», - сказал президент.

Глава государства отметил, что эти показатели являются важным фактором не только социальной политики, но и экономического развития, а также внутреннего состояния общества, настроенного на позитивную работу, пишет ТАСС.