Общество

Источник финансирования на пособия при вручении новых наград в Псковской области попросил уточнить Александр Братчиков

Учреждение новых наград Псковской области - ордена «За заслуги перед Псковской областью», почетного знака «Курган Дружбы» и звания «Заслуженный юрист Псковской области» - рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета 14 декабря передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Орденом «За заслуги перед Псковской областью» будут награждать за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии Псковской области, укреплении законности, защите прав и свобод граждан, благотворительной деятельности и других общественно значимых сферах, способствующих повышению авторитета Псковской области в Российской Федерации и за рубежом.

Для получения указанного ордена граждане, как правило, должны быть награждены медалью «За заслуги перед Псковской областью». Награждаемым орденом «За заслуги перед Псковской областью» предлагается предусмотреть выплату единовременного государственного пособия в размере 80 000 рублей (планируемое количество награждений в год - не более 5).

Награждать почетным знаком «Курган Дружбы» будут за значительные заслуги в сохранении памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, воспитании молодежи Псковской области в духе патриотизма, уважения к истории и традиционным российским духовно-нравственным ценностям, а также плодотворную деятельность на территории Псковской области по укреплению дружбы и сотрудничества между народами, сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.

Награждаться указанным почетным знаком будут граждане Российской Федерации и иностранцы. Для награжденных предлагается предусмотреть выплату единовременного государственного пособия в размере 25 000 рублей. В течение года предполагается вручение не более 10 почетных знаков «Курган Дружбы».

Также законопроект предусматривает учреждение звания «Заслуженный юрист Псковской области», которое будет присваиваться гражданам Российской Федерации, имеющим высшее юридическое образование, осуществляющим (осуществлявшим) профессиональную деятельность на территории Псковской области, за личные заслуги в защите прав, свобод и законных интересов граждан, укреплении законности и правопорядка, правотворческой деятельности, подготовке квалифицированных юридических кадров, повышении правовой культуры населения Псковской области, а также за достижение иных значимых результатов профессиональной деятельности.

Звание будет присваиваться гражданам, проработавшим, как правило, не менее чем 10 лет в указанной сфере деятельности. Удостоенным данного звания будет выплачиваться единовременное государственное пособие в размере 25000 рублей. В течение календарного года звание «Заслуженный юрист Псковской области» будет присваиваться не более чем 10 гражданам.

Одновременно в целях единообразия и соблюдения иерархии наград предлагается увеличить размер единовременного государственного пособия при награждении почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью» с 10 000 до 25 000 рублей.

Председатель региональной Счетной палаты Марина Хохлова уточнила, что на пособия необходимо 1 млн 50 тысяч рублей. «Надо предусмотреть эту сумму в проекте бюджета на 2024 год», - сказала она.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков попросил назвать предполагаемые источники финансирования.

Начальник управления государственной службы и кадров правительства Псковской области Александр Кабанов ответил, что награды, предположительно, могут вручить во второй половине 2024 года, а количество награждаемых может быть меньше, чем указано в законопроекте.

«То есть источники не определены?» - еще раз спросил Александр Братчиков.

«Пока источник - средства, заложенные на другие награды. Их могут не вручить в полном объеме, то есть за счет экономии», - уточнил Александр Кабанов.

Комитет рекомендовал Собрания поддержать законопроект, учреждающий новые награды.