Общество

В ГД предложили запретить судимым за педофилию посещение учебных заведений

Лицам с неснятой судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей предлагается запретить посещать образовательные организации, деятельность которых связана с обучением несовершеннолетних, соответствующий проект размещен в электронной базе Госдумы, пишет РИА Новости.

«Запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур (за исключением случаев, если поднадзорное лицо, являясь родителем несовершеннолетнего, сопровождает его, в том числе для представления его интересов)», - сказано в проекте.