Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
бизнес-ланчи вкусные обеды
«Истфакт» Сокровища Острова
новое поколение сето
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Без_мятежный Дагестан
Господин Рейтингомер
Бытовые услуги и социальный контракт
ДТП кто виноват
ЛОНГРИД проверить здоровье
«Академия Слуха» подарки
Псков кофейни и пекарни
вопросы о муниципальной реформе
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Зенча-Псков» кто там?
Советы на зиму псковским водителям
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё Общество 15.12.2023 07:000 Шторм «Ваня» устроит погодную вакханалию на Северо-Западе – синоптики 16.12.2023 17:020 Названо опасное свойство новогоднего салата оливье 16.12.2023 15:550 В ГД предложили запретить судимым за педофилию посещение учебных заведений 16.12.2023 15:000 Завершился фотофлешмоб «Знаем права ребенка» для родителей учащихся Псковской области 16.12.2023 14:000 Финал областной игры «КВН» на тему безопасности дорожного движения прошел в Пскове 16.12.2023 13:130 Назван самый опасный подарок ребенку на Новый год
 
 
 
Самое популярное 09.12.2023 10:064 Интерактив: Испанский стыд 09.12.2023 11:2311 «Не простое, а золотое»: жители Пскова шокированы ценами на куриные яйца 11.12.2023 18:073 Зачморенный лошок с обхарканным портфелем 15.12.2023 13:376 Умер известный псковский саксофонист Аркадий Галковский 15.12.2023 07:000 Шторм «Ваня» устроит погодную вакханалию на Северо-Западе – синоптики
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В ГД предложили запретить судимым за педофилию посещение учебных заведений

16.12.2023 15:55|ПсковКомментариев: 0

Лицам с неснятой судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей предлагается запретить посещать образовательные организации, деятельность которых связана с обучением несовершеннолетних, соответствующий проект размещен в электронной базе Госдумы, пишет РИА Новости.

«Запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур (за исключением случаев, если поднадзорное лицо, являясь родителем несовершеннолетнего, сопровождает его, в том числе для представления его интересов)», - сказано в проекте.

Теги: #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько вы готовы потратить на новогодний стол?
В опросе приняло участие 294 человека
16.12.2023, 17:020 Названо опасное свойство новогоднего салата оливье 16.12.2023, 16:410 Порядка 500 человек ожидают подключения электроснабжения в Псковской области 16.12.2023, 16:210 Несколько псковичей после общения с мошенниками лишились более 800 тысяч рублей 16.12.2023, 15:550 В ГД предложили запретить судимым за педофилию посещение учебных заведений
16.12.2023, 15:300 «Единая Россия» окажет поддержку Путину в президентской кампании 16.12.2023, 15:190 Почти 50 единиц спецтехники приобрели в Псковской области 16.12.2023, 15:000 Завершился фотофлешмоб «Знаем права ребенка» для родителей учащихся Псковской области 16.12.2023, 14:400 Инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты
16.12.2023, 14:200 Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Макаров 16.12.2023, 14:000 Финал областной игры «КВН» на тему безопасности дорожного движения прошел в Пскове 16.12.2023, 13:380 Россия нарастила внешний долг перед единственной страной в 2022 году 16.12.2023, 13:130 Назван самый опасный подарок ребенку на Новый год
16.12.2023, 12:480 Великолучанка фиктивно зарегистрировала россиянку в деревне 16.12.2023, 12:250 В России количество компаний по продаже рыбы сократилось на 6% за три года 16.12.2023, 12:020 Кабмин компенсирует регионам более 2,8 млрд рублей затрат на тушение лесных пожаров 16.12.2023, 11:400 Пскович похитил продукты из магазина на Рижском проспекте
16.12.2023, 11:200 Российские Деды Морозы стали больше зарабатывать 16.12.2023, 11:000 Россиян предупредили о рисках покупки алкоголя с рук 16.12.2023, 10:430 Выставку «Послание через века» покажет Псковская область на ВДНХ 16.12.2023, 10:212 В России предложили сделать непогоду уважительной причиной опоздания на работу
16.12.2023, 10:001 Юрист объяснил, как не нарваться на штраф за запуск салютов в Новый год 16.12.2023, 09:400 В Госдуме хотят запретить название «детское шампанское» 16.12.2023, 09:200 Россиянам уточнили сумму, с которой не возьмут новый налог на вклады 16.12.2023, 09:003 В Псковской области восстановили электроснабжение
15.12.2023, 23:530 Правительство повысило до 30% взнос по льготной ипотеке по ставке 8% 15.12.2023, 23:440 Два человека пострадали при столкновении фуры и микроавтобуса на трассе в Псковской области 15.12.2023, 23:270 Зюганов предложил выпороть выпустившего Путина без шапки на мороз 15.12.2023, 23:090 Одаренных детей и молодежь наградили в Пскове
15.12.2023, 22:550 Борис Елкин: Театр кукол стал символом детства, волшебства и радости 15.12.2023, 22:230 Минюст РФ признал иноагентом актера Анатолия Белого* 15.12.2023, 22:000 Профориентационное занятие провели сотрудники полиции в псковском лицее 15.12.2023, 21:400 В Псковской области запущен региональный конкурс проектов ТОС
15.12.2023, 21:200 Более 300 человек объединит первый областной конкурс школьных хоровых и вокальных коллективов в Пскове 15.12.2023, 21:000 Треть россиян предпочли бы получить премию вместо новогоднего корпоратива — опрос 15.12.2023, 20:520 Бывший тренер сборной Испании по футболу возглавил российский клуб 15.12.2023, 20:400 В Порхове будут судить мужчину за злостную неуплату алиментов
15.12.2023, 20:230 Результативность на низком уровне: в прокуратуре Псковской области раскритиковали правоохранителей и контролеров 15.12.2023, 20:200 Музей-заповедник «Изборск» опубликовал календарь главных событий на 2024 год 15.12.2023, 20:000 Российских работодателей призвали предусмотреть два обеда для сотрудников 15.12.2023, 19:560 Светлана Мельникова: Библиотека и музей-заповедник дополняют и обогащают друг друга
15.12.2023, 19:400 Псковская деревня названа одной из самых живописных в России 15.12.2023, 19:365 В России возбудили дела против производителей яиц 15.12.2023, 19:201 Псковские и брестские профсоюзы сравнили МРОТ в России и в Белоруссии 15.12.2023, 19:090 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 декабря
15.12.2023, 19:040 Выставку из «Михайловского» открыли в смоленской Хмелите 15.12.2023, 19:000 Мастер-класс провели юристы для псковских курсантов 15.12.2023, 18:550 В Псковской области установлены еще три вышки сотовой связи 15.12.2023, 18:450 Правительство Псковской области организует поездки школьников региона на выставку «Россия»
15.12.2023, 18:380 60 лет на сцене: Псковский театр кукол отмечает круглую дату 15.12.2023, 18:273 «АвтоВАЗ» отреагировал на слова Путина о росте цен на автомобили на 40% 15.12.2023, 18:150 Выставка «Вот он – добрый, старый Псков!» во Дворе Постникова открыта до 19 декабря 15.12.2023, 18:030 Поддельные пятитысячные банкноты выявили в Пскове
15.12.2023, 18:020 До -8 градусов и небольшой снег обещают синоптики в Псковской области 16 декабря 15.12.2023, 18:000 Обнаружен опасный для здоровья долгий грипп 15.12.2023, 17:570 Псковичи лишились денег из-за новой мошеннической схемы 15.12.2023, 17:530 Рождественский фестиваль проходит в Псковском молодежном центре
15.12.2023, 17:510 Пьяный пскович взял бутылку спиртного и убежал из магазина 15.12.2023, 17:410 Туристский информационный центр Псковской области стал лауреатом престижной премии 15.12.2023, 17:351 Властям в Порховском районе указали на некачественную уборку снега 15.12.2023, 17:230 Армен Мнацаканян: Наш президент отлично ориентируется во всех вопросах
15.12.2023, 17:110 190-летие областной библиотеки отметили в Пскове 15.12.2023, 16:520 Мораторий на проверки бизнеса продлили в России 15.12.2023, 16:500 С пряниками и стихами: Псковские сувениры оценили на всероссийском конкурсе 15.12.2023, 16:470 Центр «Юный техник» приглашает на пробные занятия в Пскове
15.12.2023, 16:350 Светофор поставили напротив школы в порховской деревне по иску прокурора 15.12.2023, 16:260 Андрей Турчак перечислил ключевые законодательные решения осенней сессии в Госдуме 15.12.2023, 16:210 Двухдневный форум «Хакатон» закрылся в Пскове 15.12.2023, 16:170 Юристы центра «Земляки» помогут псковичке разобраться с начислением пенсии
15.12.2023, 16:060 Псковичи стали чаще оформлять документы через Госуслуги — аналитики 15.12.2023, 15:453 Свято-Тихоновскую православную гимназию в Пскове хотят признать банкротом 15.12.2023, 15:430 Псковичи победили во всероссийском конкурсе «От учителя к ученому. Дорогами гражданственности» 15.12.2023, 15:410 Станут юрлицами или уйдут в тень: к чему приведет отказ от самозанятых и ИП?
15.12.2023, 15:241 Число оставшихся без электроснабжения растет в Псковской области 15.12.2023, 15:230 Александр Козловский: Библиотека имени Курбатова — центр притяжения тысяч псковичей 15.12.2023, 15:210 Работодатель незаконно уволил многодетного отца в Порховском районе 15.12.2023, 15:180 Объем выпуска химической продукции увеличился в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru