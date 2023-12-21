Общество

Отцов хотят назначить ответственными за демографию в стране

Снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка, ввести отцовский капитал и освободить пап трех и более детей до 16 лет от призыва и мобилизации предложили в Общественной палате России. Такие инициативы содержатся в докладе ОП «Демография 2030».

По данным Общественной палаты, в среднем в России на одну женщину сегодня приходится 1,42 ребенка. Темпы рождаемости падают с 2016 года. Последний исторический максимум пришелся на 2015 год, когда на свет появились более 1,9 миллиона малышей. В прошлом году установили исторический минимум — всего 1,3 миллиона новорожденных.

С учетом этих цифр, а также остановившегося роста продолжительности жизни к 2030 году Россия может недосчитаться шести миллионов граждан, посчитали в Общественной палате. Ситуацию не спасет и миграционный приток, указали там.

Чтобы переломить негативную тенденцию, эксперты разработали комплекс мер для повышения рождаемости в стране. Они касаются не только поддержки женщин, но и мужчин, на которых, похоже, и возложена главная задача поднимать рождаемость в России.

Например, предлагается снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год на каждого ребенка, но не более пяти лет. Напомним, многодетные мамы в России уже сейчас могут досрочно выходить на заслуженный отдых. Так, женщинам, родившим пять и более детей, пенсию назначают в 50 лет, четырех детей — в 56, трех — в 57 лет. На отцов же аналогичные меры пока не распространяются.

Как прокомментировала «Парламентской газете» первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, действующее трудовое законодательство направлено на поддержку именно работающих пап, ведь в многодетной семье они, как правило, главные кормильцы.

«Не так давно я обсуждала с московской молодежью вопрос, во сколько нужно родить первого ребенка, и мы пришли к выводу, что лучше всего сделать это в районе 20 лет. По мнению студентов, если есть ради кого двигаться вперед, то ты будешь двигаться гораздо быстрее. Думаю, поэтому надо развивать законодательство именно в плане поддержки трудоустройства пап», — отметила депутат.

Другое предложение фактически уравнивает мам и пап в правах. Для последних предлагают ввести отцовский капитал. Он может составить один миллион рублей. Правда, получить деньги смогут не все, а только те, кто обзавелся тремя и более наследниками.

Однако, напомнила Татьяна Буцкая, изначально материнский, а точнее семейный, капитал был задуман как приданое от государства ребенку: «Да, законодательство позволяет потратить эти средства на накопительную пенсию мамы, однако большинство направлений касаются именно детей — образование, улучшение жилищных условий, не дай бог, покупка средств реабилитации и так далее».

Депутат также напомнила про другую инициативу Общественной палаты — «Миллион за третьего»: «Такая практика уже сейчас реализуется в Приморском крае, где к федеральной мере поддержки в 450 тысяч на покрытие ипотеки добавляют еще 550 тысяч. Мы за ней внимательно следим, как раз сегодня смотрели цифры. Пока они не такие большие, как ожидалось. Поэтому мы решили погрузится в методологию, кому и за что именно дают дополнительные выплаты, чтобы они были более востребованными». Это более перспективная идея, чем отцовский капитал, полагает депутат.

Еще одно предложение — освобождение пап трех и более детей до 16 лет от призыва и мобилизации. Напомним, многодетные отцы уже сейчас могут получить отсрочку от СВО, следует из рекомендаций Минобороны, но в законе такая норма не закреплена.

По мнению Буцкой, при решении этих и других вопросов нужно в первую очередь дождаться нормативного закрепления в стране статуса многодетной семьи. Такой документ сейчас готовится, сообщила депутат: «Это позволит оказывать одинаковые меры поддержки многодетным по всей стране. И тогда уже многие законы не придется переписывать».

Что касается других способов поддержки, то это, например, расширение возможностей маткапитала. Его предлагают разрешить тратить на аренду жилья. Правда, для этого нужно отвечать двум условиям: семья должна быть многодетной и стоять в очереди на улучшение жилищных условий.

Кроме того, семьям с тремя и более детьми предлагают разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля отечественного производства. Также многодетным с доходом на каждого члена семьи не больше двух региональных прожиточных минимумов хотят дать право оформлять ежемесячные выплаты на детей до 18 лет в размере одного такого минимума.

Расширение поддержки предусмотрено и для беременных, которые встали на учет на ранних сроках. Так, предлагается увеличить для них ежемесячное пособие до размера прожиточного минимума без учета нуждаемости.

Напомним, сейчас пособие могут получить только женщины, среднедушевой доход в семье которых не превышает одного прожиточного минимума. Само пособие может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума.

Также предлагается не учитывать нуждаемость и нулевой доход при назначении универсального пособия на детей до 17 лет.