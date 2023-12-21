Общество

Новогодние подарки привезли сотрудники Госавтоинспекции в детский дом в Печорах

По традиции каждый год сотрудники управления Госавтоинспекции области поздравляют с Новым годом ребят из детского дома в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области

В рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» взрослые привезли для подопечных подарки, игрушки, средства гигиены и бытовую технику. С учетом действующих ограничительных мер гости передали их ребятам вместе с новогодними поздравлениями и пожеланиями через директора учреждения.

«Пусть предстоящий год станет для сотрудников и воспитанников печорского Дома ребенка светлым, счастливым и радостным. Крепкого вам здоровья, дорогие дети! И пусть в 2024 году для вас случится самое заветное - семья!» - передали поздравления сотрудники ведомства.