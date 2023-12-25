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Александр Котов о бюджете Псковской области на 2024 год

Итоговая в 2023 году сессия Псковского областного Собрания депутатов прошла сегодня, 25 декабря. Главным вопросом повестки стало принятие законопроекта о бюджете региона на 2024 год. Свою оценку главному финансовому документу области в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей дал спикер регионального парламента Александр Котов.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

— Александр Алексеевич, какую характеристику можете дать бюджету региона на 2024 год?

— Основной вопрос повестки дня нашего сегодняшнего, заключительного в 2023 году, заседания - закон о бюджете на следующий год и на плановый период. В этом году я хотел бы отметить именно системный подход. Очень мало было вопросов точечного характера, больше вопросов, которые носят системный характер и касаются проблем всего региона. В повестке заседания также был вопрос о внесении изменений в бюджет текущего года, Мы увеличили доходную и расходную части бюджета еще почти на 3 млрд рублей. По итогам года, ожидаемая сумма расходов консолидированного бюджета будет около 67 миллиардов рублей. Это говорит о динамичном развитии региона.

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Хочу отметить, что цифры бюджета по доходам и расходам даже больше, чем на момент принятия закона о бюджете в прошлом году. У нас есть серьезная динамика увеличения доходной части бюджета в этом году. Хочу отметить, что доходная часть бюджета увеличивается не только за счет различных поступлений из федерального бюджета по различным программам, но и, в том числе, за счет увеличения налоговой базы нашего регионального бюджета, тех налогов, которые мы собираем здесь. Это говорит о том, что экономика развивается, и у нас есть возможность получать дополнительные доходы в бюджет региона от деятельности наших предприятий, учреждений, организаций, предпринимателей в области. Это очень хорошая тенденция, которую следует сохранить. Наша задача сейчас заключается в том, чтобы в течении года вместе с губернатором, тщательно работая над проектами, над программами, которые мы готовы реализовать на территории региона, постепенно увеличивать доходную часть бюджета, чтобы к концу года она была не меньше, чем ожидаемая в этом году. Таким образом у нас будет залог успеха, залог развития региона.

— Как вы оцениваете работу согласительной комиссии по работе над проектом бюджета 2024 года? Каким было взаимодействие между законодательной и исполнительной властью?

— Я бы хотел отметить слаженную работу согласительной комиссии в этом году. И депутаты областного Собрания, и правительство Псковской области очень конструктивно совместно поработали над теми предложениями, которые были внесены в качестве поправок к закону о бюджете. В целом решения согласительной комиссии были приняты. Состоялось решение комитета, и в целом мы были готовы принять проект закона о бюджете с учетом подготовленных поправок, которые вносит губернатор, и с учетом предложений, которые подготовила согласительная комиссия.

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— Учитывая параметры бюджета, финансирование госпрограмм и социальной сферы, есть уверенность, что регион сможет твёрдо стоять на ногах в наступающем году и исполнять свои социальные обязательства?

— У нас сейчас есть уверенность в том, что все, не только социальные, обязательства будут выполнены, поскольку доходная часть бюджета позволяет это уже сделать сейчас, на начальной стадии. У нас сейчас также есть возможность работать с федеральным правительством, чтобы получить дополнительные средства по государственным программам, по национальным проектам. У правительства Псковской области уже есть определенный задел и есть предложения, по которым мы можем получить дополнительные денежные средства.

— Какие направления, на ваш взгляд, нуждаются в более объёмном финансировании в 2024 году? На какие цели необходимо дополнительно привлечь средства, найти источники финансирования?

— Есть серьезные проблемы, которые мы, к сожалению, не можем решить одномоментно. Это выделение денежных средств на обеспечение льготными лекарственными препаратами, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это тоже сложная проблема, тем не менее мы каждый год дополнительно ищем источники и увеличиваем объемы средств для того, чтобы эти проблемы решались.

Беседовала Светлана Герасимова