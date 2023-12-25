Общество

Заметный рост: какие выплаты проиндексируют псковичам в 2024 году

С 1 января россияне, получающие различные виды социальных выплат, получат прибавку. Благодаря индексации вырастут суммы маткапитала, размеры единого пособия на детей и выплат беременным, пенсии неработающих пенсионеров. На региональном уровне тоже ожидаются изменения — в Псковской области меры поддержки проиндексируют на 5,5%.

Сколько доплатят многодетным семьям, детям-сиротам, приёмным родителям, опекунам, ветеранам труда, и каких ещё категорий граждан коснётся повышение, выяснила Псковская Лента Новостей.

Инвалидам, семьям погибших и ветеранам

Индексация социальных выплат в регионе превысит общероссийский показатель – в федеральном бюджете на 2024-й год уровень инфляции утверждён в размере 4,5%. На декабрьской сессии депутаты Псковского областного Собрания подкрепили планы по увеличению мер поддержки утверждением параметров бюджета, предусмотрев на данные цели дополнительные 116 млн рублей.

Повышение затронет получателей, прописанных в 14 областных законах. Так, с 1 января 2024 года вырастет ежемесячная компенсация инвалидам вследствие военной травмы. В 2023-м данные пособия в регионе получали 95 человек. Теперь мера поддержки распространится и на тех, кто пострадали в ходе специальной военной операции на территориях Запорожской и Херсонской областей. Инвалидам I группы назначается 1389 рублей; инвалидам II группы - 973 рубля; инвалидам III группы - 694 рубля.

Ежемесячная выплата «Ветеранам труда Псковской области» в новом году составит 440 рублей, сейчас её получают 36 134 человека, из них 1248 детей войны.

Родителям и супругам военнослужащих, погибших (умерших) после 16 января 1995 года вследствие ранения, контузии или увечья, полученных на военной службе, ежемесячно полагается 1769 рублей. Мерой поддержки пользуется 491 житель региона.

Увеличится ряд других ежемесячных денежных выплат:

ветеранам труда и бывшим сельским специалистам -1527 рублей (численность получателей — 57 239 человек);

труженикам тыла - 786 рублей (96 человек);

реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий - 541 рубль (483 человека).

Последние вправе претендовать и на ежегодную матпомощь на покупку твердого топлива в случае проживания в домах с печным отоплением — 1986 рублей. Такую компенсацию получают 74 человека.

Семьям с детьми, сиротам и бывшим руководителям

Хорошие новости ждут многодетные семьи, которых в регионе насчитывается свыше 5000. В них воспитываются более 17 800 детей, ежемесячная выплата на каждого составит 479 рублей. Также данная категория получателей может рассчитывать на компенсации за приобретение твёрдого топлива раз в год — 1 374 рубля; за покупку месячного проездного для учащихся общеобразовательных учреждений - 102 рубля.

Будет проиндексирован региональный материнский капитал – за третьего или последующих детей семьям заплатят до 105 500 рублей (в 2023 году выдано 997 сертификатов).

А детям-сиротам намерены единовременно выплачивать пособие при первичном трудоустройстве, в случае призыва в армию или при рождении ребенка. Сумма составит 2 472 рубля, в уходящем году выплатами воспользовались 20 жителей региона. Также данной категории граждан ежемесячно положены 2 472 рубля в случае ухода за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет при предоставлении академического отпуска по семейным обстоятельствам.

В настоящее время 1785 детей находятся под опекой и в приемных семьях. Размер выплат на их содержание тоже увеличится и составит:

на ребенка от 0 до 1 года - 11002 рубля;

на ребенка от 1 года до 3 лет - 11044 рубля;

на ребенка от 3 до 7 лет - 12195 рублей;

на ребенка от 7 до 12 лет - 13775 рублей;

на ребенка от 12 до 18 лет - 14728 рублей.

Кроме того, приёмные родители в новом году будут получать денежное вознаграждение в размере 6 879 рублей, данной мерой поддержки уже пользуются 676 человек.

Постинтернатные сопровождающие, тем временем, будут ежемесячно получать 1266 рублей за сопровождение каждого выпускника.

Прибавку обещают бывшим руководителям образовательных, медицинских, социальных организаций, учреждений ветеринарии, культуры и искусства, занимавшим свои посты на протяжении 15 лет и вышедшим на пенсию. Размер ежемесячного пособия будет следующим:

работникам образования - 1055 рублей (численность получателей - 133 человек);

медицинским работникам - 1055 рублей (1 человек);

социальным работникам - 1055 рублей (3 человека);

работникам культуры и искусства - 1055 рублей (5 человек).

Всего в Псковской области существует 40 различных видов социальных выплат и пособий отдельным категориям граждан. На их поддержку в следующем году направят 3 522,1 млн рублей.

Продлеваем единое пособие

В 2024 году планируется увеличение ряда федеральных пособий и выплат, которые напрямую зависят от величины прожиточного минимума в регионе.

В Псковской области с 1 января он повысится и составит 15 298 рублей, для трудоспособного населения — 16 675 рублей, для пенсионеров – 13 156 рублей, для детей — 14 839 рублей.

В связи с этим грядут изменения в части единого пособия, которое в 2023-м году заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее выплат на детей и беременным женщинам. Напомним, на данную меру поддержки могут претендовать жители региона, доходы которых ниже прожиточного минимума.

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К примеру, размер выплаты на ребенка до 17 лет может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума, установленного для детей. Беременные женщины могут оформить половину, две трети или 100% от прожиточного минимума для трудоспособного населения.

По данным отделения Социального фонда России по Псковской области, выплата на детей в уходящем году в среднем по региону составляла от 6 960 до 13 920 рублей в месяц. Для беременных женщин соответствующая сумма варьировалась от 7 756 до 15 512 рублей ежемесячно.

На сегодняшний день единое пособие назначено в отношении 44 330 юных жителей Псковской области, также данной мерой поддержки пользуются более тысячи будущих мам. Всем получателям важно помнить, что каждые 12 месяцев выплату нужно продлевать заново. Подать заявление можно уже сейчас через портал госуслуг, в МФЦ или в любой клиентской службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

При продлении пособия, как и при первичном назначении, Социальный фонд проверит доходы и имущество семьи, чтобы убедиться в её нуждаемости в мерах поддержки. В организации уверяют, что для большинства получателей такая проверка пройдет незаметно, поскольку фонд самостоятельно уточнит необходимые сведения.

Родители, не успевшие продлить пособие в декабре, смогут сделать это позже. В случае одобрения выплату предоставят с месяца подачи заявления.

Иные федеральные выплаты

В начале года вступят в силу многочисленные изменения в федеральных законах и правилах, ощутимые для миллионов россиян, в том числе жителей Псковской области.

Одно из самых крупных повышений коснётся материнского капитала, который проиндексируют на 7,5% с 1 февраля 2024 года. Таким образом, при рождении первенца семья сможет получить сертификат на 631 тысячу рублей, а при появлении второго ребенка — 833,8 тысячи. В уходящем году полагалось 586 946 рублей за первого малыша и 775 628 — за второго. Тем, кто уже получали маткапитал ранее и потратил часть средств, остаток проиндексируют на те же 7,5%.

При этом маткапитал теперь будут выдавать только на детей, имеющих гражданство РФ по рождению. Их родители на момент пополнения также должны иметь российские паспорта. Данное нововведение не коснется семей, постоянно проживающих на территории новых регионов страны на день их принятия в состав России.

С 2007 года псковское отделение Социального фонда оформило более 52 тысяч сертификатов на маткапитал, 2,5 тысяч из них в 2023 году. С момента введения данной меры поддержки средствами распорядились более 42,4 тыс. семей (79,3% от общего количества получателей), самые популярные направления - улучшение жилищных условий и образование детей.

Желающие также могут оформить ежемесячную выплату из средств маткапитала в размере регионального прожиточного минимума для детей. Эта опция доступна семьям со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения.

Кроме того, в новом году вырастет размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования. Это связано с индексацией МРОТ на 18,5% — до 19 242 рублей. Прибавку в деньгах наиболее ощутят те, кто сейчас получает минималку, - зарплата станет выше почти на 3 тысячи рублей.

А пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых, станут платить на 7,5% больше. С начала 2024 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличится до 8134,88 рубля. Таким образом, неработающие пенсионеры станут получать примерно на 1628 рублей больше — около 23 405 рублей.

Через несколько дней будут проиндексированы и некоторые другие виды выплат, изменятся правила их назначения. О полагающихся вам пособиях, их размере и способе получения можно узнать на портале госуслуг, в органах соцзащиты и отделениях Социального фонда России.

Ульяна Лаблюк