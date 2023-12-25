Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с главой Островского района Дмитрием Быстровым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это традиционный ежегодный проект, в котором итоги уходящего года подводят известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения.

Сегодня итоги года подведет глава Островского района Дмитрий Быстров. Он расскажет об основных достижениях муниципалитета, о том, какие проблемы удалось решить в этом году, и поделится планами на следующий год.