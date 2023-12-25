Общество

В России существенно расширилось донорское движение

Донорское движение в России существенно расширилось, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.

«На самом деле мы существенно расширили донорской движение. Скажем, Всероссийский марафон по поддержке донорского движения - только он дал нам плюсом 324 тысячи новых доноров», - сказала Скворцова во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В начале декабря она отметила, что обеспеченность донорами костного мозга в России сегодня составляет 75%, в то время как в 2021-м она была на уровне 50%. А обеспечения россиян на 90-95% отечественными донорами можно достичь, если увеличить регистр доноров дополнительно по меньшей мере до 500 тысяч человек. Этой цели удастся достичь к концу 2025 года, пишет РИА Новости.

«То есть реально мы видим, что это и фактор единения населения, но и такого патриотического воспитания. Ну и конечно, вы абсолютно правы, мы в этом направлении дальше будем работать», - добавила Скворцова.