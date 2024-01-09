Общество

Около миллиона человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ в праздничные дни

Почти миллион человек посетили международную выставку-форум «Россия» в период с 3 по 8 января, сообщила пресс-служба мероприятия.

«Гости познакомились со всей Россией и достижениями регионов, министерств и крупнейших компаний, посетили интересные стенды, послушали выступления известных российских артистов и приняли участие в мастер-класса», — рассказали организаторы РИА Новости.

Уточняется, что выставка приостанавливала работу на два дня, а 3 января вновь открылась для посетителей.

Так, с 5 по 8 января проходил фестиваль «Русская Зима». Помимо мастер-классов и игр, там состоялись выступления диджеев, музыкантов и акробатов, а также мультимедийное шоу. Мероприятия продолжатся 11-14 января.

Кроме того, пятого января форум посетил четырехмиллионный гость. Им стала Дарья Молодцова из Тулы. АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"» и Министерства сельского хозяйства подарили ей сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников страны и туристическую поездку по Краснодарскому краю, добавили в пресс-службе.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.