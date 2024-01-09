Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
коронные фразы
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
2023 полититоги
Два хита псковской кухни
«обратный отсчет» с губернатором
Псков кофейни и пекарни
«Зенча-Псков» кто там?
влиятельная сотня
Господин Рейтингомер
«Академия Слуха» подарки
«Истфакт» Сокровища Острова
новое поколение сето
как пользоваться газом
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Общество 09.01.2024 13:320 Старый Новый год псковичи встретят при зимней погоде - синоптик 10.01.2024 08:220 Социальные полки с бесплатными продуктами могут появиться в России 10.01.2024 08:110 Рождественский мясоед: что строго запрещено в этот день 10.01.2024 07:540 Около миллиона человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ в праздничные дни 10.01.2024 07:000 Запрещенный контент в интернете хотят блокировать мгновенно 09.01.2024 21:530 Командующий ВДВ Михаил Теплинский отмечает 55-летие
 
 
 
Самое популярное 06.01.2024 10:110 Еще с семью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 09.01.2024 15:160 Женщина упала с высоты и погибла на улице Советской в Пскове 03.01.2024 09:001 Умер экс-директор Псковского завода ТЭСО Владимир Тарасов 08.01.2024 18:180 Массовое ДТП произошло вблизи Дома офицеров в Пскове 09.01.2024 09:450 Сотрудники ФСБ в Псковской области разоблачили чиновника, скрывшего ВНЖ в Эстонии
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Около миллиона человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ в праздничные дни

10.01.2024 07:54|ПсковКомментариев: 0

Почти миллион человек посетили международную выставку-форум «Россия» в период с 3 по 8 января, сообщила пресс-служба мероприятия.

«Гости познакомились со всей Россией и достижениями регионов, министерств и крупнейших компаний, посетили интересные стенды, послушали выступления известных российских артистов и приняли участие в мастер-класса», — рассказали организаторы РИА Новости.

Уточняется, что выставка приостанавливала работу на два дня, а 3 января вновь открылась для посетителей.

Так, с 5 по 8 января проходил фестиваль «Русская Зима». Помимо мастер-классов и игр, там состоялись выступления диджеев, музыкантов и акробатов, а также мультимедийное шоу. Мероприятия продолжатся 11-14 января.

Кроме того, пятого января форум посетил четырехмиллионный гость. Им стала Дарья Молодцова из Тулы. АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"» и Министерства сельского хозяйства подарили ей сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников страны и туристическую поездку по Краснодарскому краю, добавили в пресс-службе.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.

Теги: #выставкаРоссия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы спасались от почти 30-градусных морозов на новогодних каникулах?
В опросе приняло участие 78 человек
10.01.2024, 08:470 Вложения в биткоин оказались самыми прибыльными в 2023 году 10.01.2024, 08:360 Состояние фасадов Стефановской церкви Мирожского монастыря показали реставраторы 10.01.2024, 08:220 Социальные полки с бесплатными продуктами могут появиться в России 10.01.2024, 08:110 Рождественский мясоед: что строго запрещено в этот день
10.01.2024, 07:540 Около миллиона человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ в праздничные дни 10.01.2024, 07:350 Как правильно прогреть машину в мороз, объяснил автоэксперт 10.01.2024, 07:190 Утонувшую после дрифта на Великой Audi достали из воды. ВИДЕО 10.01.2024, 07:000 Запрещенный контент в интернете хотят блокировать мгновенно
09.01.2024, 22:001 В Южной Корее запретили есть собак 09.01.2024, 21:570 Водоснабжение восстановили в многоквартирном доме на улице Байкова в Пскове 09.01.2024, 21:530 Командующий ВДВ Михаил Теплинский отмечает 55-летие 09.01.2024, 21:430 Псковский губернатор объяснил, как будет действовать закон о запрете склонения к аборту
09.01.2024, 21:400 Продолжается прием заявок на участие в поэтических чтениях в Псковской областной библиотеке 09.01.2024, 21:330 Стали известны подробности смерти женщины на улице Советской в Пскове 09.01.2024, 21:220 Скончалась доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Ирина Никандрова 09.01.2024, 21:200 Росгвардия приглашает юношей из Псковской области поступать в Пермский военный институт
09.01.2024, 21:002 Рекордный за 30 лет урожай картофеля собрали в России в 2023 году 09.01.2024, 20:402 Выводы о частицах нанопластика в воде прокомментировало руководство «Союзнапитков» 09.01.2024, 20:200 Рождество Христово в русской литературе станет темой лекции в Пскове 09.01.2024, 20:000 Есть фрукты при перепадах погоды рекомендовала представитель ВОЗ
09.01.2024, 19:531 Историк проведет в Изборске лекцию «Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем…» 09.01.2024, 19:410 Водитель Mitsubishi проехал на «красный» и влетел в ГАЗель в центре Великих Лук 09.01.2024, 19:400 Сироты при Псковском гарнизонном батальоне «читали зады» в 1802 году 09.01.2024, 19:200 Выставка живописи в стиле нонфигуративности откроется в Пскове
09.01.2024, 19:160 Авария на водопроводе произошла на улице Байкова в Пскове 09.01.2024, 19:000 О сроках сдачи декларации о доходах напомнили псковичам 09.01.2024, 18:570 Запрет выхода на лёд снят в двух районах Псковской области 09.01.2024, 18:450 Более 800 детей посетили профсоюзные новогодние елки в Пскове
09.01.2024, 18:380 Итоги нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в регионе подвел псковский губернатор 09.01.2024, 18:270 Музыкальный спектакль «Ванька-мечтатель» показали в Пскове 09.01.2024, 18:180 Хор из Петербурга выступил в усадьбе Вечаша в Плюсском районе 09.01.2024, 18:150 Как войти в рабочий ритм после новогодних праздников, рассказала психолог
09.01.2024, 18:001 Что делать при задержке авиарейса, объяснили в Роспотребнадзоре 09.01.2024, 17:500 Сказку с оркестром и песочной анимацией «Спящая красавица» показали псковичам 09.01.2024, 17:480 «Гонки по вертикали»: 10 лет в эфире, президентская кампания и схватка двух йокодзун. ВИДЕО 09.01.2024, 17:400 Мастер-классы при участии чемпионки мира прошли в спортшколе «Бригантина» в Пскове
09.01.2024, 17:311 Почти 15 млн человек посетили кинотеатры в новогодние праздники в РФ 09.01.2024, 17:180 Концерт хора Сретенского монастыря «Песни наших родителей» пройдет в Пскове 31 января 09.01.2024, 17:140 Системы экстренного оповещения установили в двух псковских школах после вмешательства приставов 09.01.2024, 17:000 «Гонки по вертикали»: 10 лет в эфире, президентская кампания и схватка двух йокодзун
09.01.2024, 16:570 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 9 января 09.01.2024, 16:490 Повестки в военкомат получили 13 мигрантов в Пскове в новогодние праздники 09.01.2024, 16:410 Собака вмерзла в снег в Островском районе 09.01.2024, 16:400 Проверку по факту смерти женщины при пожаре проводят в Дновском районе
09.01.2024, 16:390 Илья Авербух проведет лекцию в Пскове о достижениях России 09.01.2024, 16:380 Игорь Сопов доложил Михаилу Ведерникову о подготовке к выборам президента РФ в 2024 году 09.01.2024, 16:180 Зампредседателя Псковского гарнизонного военного суда назначен Сергей Ювченко 09.01.2024, 16:040 Кабмин приравнял алкогольное мороженое к спиртному, запретив его продажу детям
09.01.2024, 15:471 Котодромы: дети оценили звездных котов в центре Пскова 09.01.2024, 15:410 До +2 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 10 января 09.01.2024, 15:260 Итоги нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Экология» подвел псковский губернатор 09.01.2024, 15:160 Женщина упала с высоты и погибла на улице Советской в Пскове
09.01.2024, 15:120 Названа возможная причина ДТП с 66 автомобилями в Новгородской области 09.01.2024, 14:570 МВД объявило в розыск Ходорковского* 09.01.2024, 14:550 Нетрезвые водители попались полицейским в Псковской области в первые дни января 09.01.2024, 14:480 Большинство респондентов ПЛН ждут стабилизации международной обстановки в 2024 году
09.01.2024, 14:455 Несколько автобусов псковских городских маршрутов вышли из строя из-за морозов 09.01.2024, 14:320 Меньше смотреть новости и телевизор при стрессах посоветовала представитель ВОЗ 09.01.2024, 14:240 Почти 3 млн рублей отдали жители Псковской области мошенникам с начала года 09.01.2024, 14:100 Этап Кубка ветеранов Пскова по лыжным гонкам состоится в Мальской долине
09.01.2024, 13:540 Сбившему в Пскове столб освещения водителю назначено исследование на алкоголь 09.01.2024, 13:471 Нацпроекты в Псковской области реализованы с рекордным показателем в 99,69% 09.01.2024, 13:460 Печорский суд за 10 дней постановил выдворить за пределы РФ свыше 40 иностранцев 09.01.2024, 13:320 Старый Новый год псковичи встретят при зимней погоде - синоптик
09.01.2024, 13:280 Единый день сбора подписей для выдвижения Путина на выборы состоится 16 января 09.01.2024, 13:160 Снижение количества абортов зафиксировали в Псковской области в 2022 году 09.01.2024, 13:080 Программы обновления всех систем ЖКХ будут продолжены — Песков 09.01.2024, 13:020 Монтаж систем подачи природного газа завершился в жилых домах пыталовского поселка Белорусский
09.01.2024, 12:560 Количество свадеб резко увеличилось в Псковской области в 2022 году 09.01.2024, 12:540 «Беседка»: Можно ли научиться петь во взрослом возрасте? ВИДЕО 09.01.2024, 12:400 Новогодние праздники в Псковской области прошли без нарушений общественного порядка, заявили в полиции 09.01.2024, 12:261 Самоубийство в Псковской области за год совершили свыше сотни человек
09.01.2024, 12:220 Международный турнир по волейболу прошел в Пскове 09.01.2024, 12:210 Новогодние подарки разочаровали каждого шестого россиянина - опрос 09.01.2024, 12:180 Псковская делегация сдала подписи в поддержку выдвижения Путина на выборы 09.01.2024, 12:141 Хедлайнеры фестиваля «Добрый рок-2024»: группа «Скворцы Степанова»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru