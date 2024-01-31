Армен Мнацаканян и Алексей Севастьянов прокомментировали принятый Госдумой закон о фейках

В заседании Государственной Думы РФ, в ходе которого депутаты нижней палаты российского парламента во втором и третьем чтениях приняли закон о конфискации имущества за преступления против национальной безопасности, в режиме видео-конференц-связи приняли участие вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель парламентской фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян и председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания
Авторами инициативы являются 395 парламентариев, среди которых спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций.
Конфискация имущества, ценностей и денег предусмотрена за фейки об армии и финансирование преступлений против России.
По мнению Армена Мнацаканяна, принятый закон направлен против людей, клевещущих на свою страну, и так называемой «пятой колонны».
Уточним, что принятый закон предполагает конфискацию не любого имущества, а лишь того, что используется в качестве орудия преступления и направляется на финансирование преступной деятельности, а также полученное в результате подобных преступлений. Под преступной деятельностью против госбезопасности предложили понимать совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями о наёмничестве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, взятках и бандитизме и другими составами. К преступной деятельности предложено относить и все преступления диверсионной направленности.
За распространение ложных сведений о действиях Вооружённых сил и их дискредитацию, призывы к экстремизму будут лишать воинских, почётных званий и наград. Без званий останутся и те, кто призывает к введению санкций против России и её жителей, реабилитирует нацизм, участвует в исполнении решений международных организаций, в которые не входит Россия.