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Общество

ООО «Айсен» не смогло обжаловать попадание в реестр недобросовестных поставщиков в Псковской области

02.02.2024 15:32|ПсковКомментариев: 0

Арбитражный суд Псковской области 1 февраля отказал в удовлетворении иска ООО «Айсен» об оспаривании включения общества в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

ООО «Айсен» обратилось в суд с иском к управлению Федеральной антимонопольной службы по Псковской области. Как следует из материалов дела, 5 июля по результатам электронного аукциона между управлением автомобильных дорог Псковской области и ООО «Айсен» заключен контракт на поставку электросварных труб, используемых при установлении дорожных знаков.

При исполнении контракта поставщик установил, что, участвуя в аукционе, не учел все требования заказчика по характеристикам товара, в связи с чем исполнение условий контракта является не выгодным. Поставщик обратился к заказчику с предложением о заключении соглашения о расторжении контракта.

«Псковавтодор», отказавшись от предложения по заключению соглашения о расторжении контракта, принял решение об одностороннем отказе от контракта, поскольку поставщик допустил неоднократное нарушение сроков поставки.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области, рассмотрев сведения об одностороннем отказе от исполнения контракта, приняла решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении ООО «Айсен».

В качестве основания по включению в реестр недобросовестных поставщиков антимонопольный орган указал, что утрата заинтересованности в исполнении контракта, заключенного в соответствии с законом о контрактной системе, исходя из вопросов получения экономической выгоды, сама по себе не свидетельствует об отсутствии возможности продолжать исполнять контракт либо исполнять его надлежащим образом.

Теги: #регион60 #УФАС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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