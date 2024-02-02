Общество

Tele2 расширяет возможности персонификации мобильного приложения

Tele2 расширяет возможности для индивидуальных настроек мобильного приложения «Мой Tele2». Среди изменений – функция выбора образа для искусственного интеллекта Миа, а также установка персонального аватара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Изображение: Tele2

Мобильным приложением оператора ежемесячно пользуются более 20 млн абонентов. Команда развития «Мой Tele2» запускает нестандартные функции, направленные на вовлечение аудитории и удовольствие от взаимодействия с цифровыми интерфейсами.

Ранее оператор исследовал интерес абонентов к возможности настраивать элементы интерфейса. Так, 25% клиентов заинтересовались кастомизацей образа искусственного интеллекта Миа в мобильном приложении «Мой Tele2». Сейчас пользователи могут выбрать стиль спортсменки и рок-дивы. В зависимости от отклика клиентов внешний вид Миа будет дополняться новыми вариациями костюмов.

Индивидуальный подход сохраняется и в механике работы Миа. Под «капотом» более 400 алгоритмов, обученных на основе больших данных. C одной стороны, ИИ на базе характерных для клиента интересов рекомендует продукты и контент, мини-игры в приложении, программы лояльности, подарки, скидки. Тем самым он формирует релевантное предложение из более чем 20 категорий. С другой – определяет круг клиентов, для которых максимально полезны действующие офферы. Сейчас рекомендательный сервис охватывает 20% пользователей мобильного приложения.

Кроме того, клиенты могут установить персональный аватар для своего аккаунта. Ранее изображение синхронизировалось с телефонной книгой на устройстве пользователя, либо использовалась предустановленная иллюстрация с пандой.

Оператор добавил в чат с поддержкой возможность для клиента отправлять свое местоположение, используя геолокацию смартфона, реакции на сообщения и функцию цитирования конкретных моментов в переписке с оператором. Так, за месяц абоненты отправили более 80 тысяч реакций в чате с операторами.

Реклама: ООО Т2 Мобайл, erid: 2SDnjde3zXJ