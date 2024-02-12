Общество

В Госдуме предложили установить День плюшевой игрушки

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила рассмотреть установление нового праздника - Дня плюшевой игрушки, который отмечался бы теми, кто еще только влюбляется, и не противоречил бы семейным ценностям РФ.

Фото: freepik.com

«Мы должны это (праздник для влюбленных - ред.) продумать так же, как мы продумываем семейную политику, потому что любая семейная политика - она имеет начало. Она начинается с влюбленности. И должен быть, конечно, праздник влюбленности, который мы изначально сами смоделируем с учетом наших традиционных ценностей. Праздник должен быть тогда, когда школьники и студенты учатся, потому что им проще признаться в любви, находясь рядом. Хорошо бы сделать День плюшевой игрушки, когда они могут друг другу что-то подарить, написать и пригласить на свидание», - цитирует ее РИА Новости.

Она напомнила, что в России уже существует День, семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. По мнению депутата, это день, когда нужно собраться с семьей и вспомнить о семейных ценностях. Она добавила, что в этот день ставятся в пример супруги, которые прожили вместе много лет. Однако по смыслу этот праздник отличается от Дня всех влюбленных, подчеркнула Буцкая.