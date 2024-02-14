Мемориальную доску бойцу СВО открыли на фасаде пушкиногорской школы

Мемориальную доску участнику специальной военной операции Дмитрию Светцову открыли на фасаде Пушкиногорской средней школы имени А. С. Пушкина. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»
«Дмитрий был выпускником этой школы, достойно учился, занимался спортом: самбо и футболом. Люди, знавшие Дмитрия, отзываются о нём как о человеке добродушном и парне с сильным характером», - рассказал Армен Мнацаканян.
В октябре 2022 года Дмитрий Светцов отправился добровольцем на СВО. Погиб ровно год назад, 14 февраля 2023 года в Кременной. 16 марта 2023 года его наградили орденом Мужества (посмертно).
Близкие, односельчане, ученический и педагогический коллектив школы, представители власти, фонда «Защитники Отечества» почтили память Героя.