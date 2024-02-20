Общество

Псковичей приглашают к участию в новом сезоне проекта «Флагманы образования»

Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» дал старт четвертому сезону в День образования на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Управленцы в сфере образования, педагоги и студенты Псковской области получат возможность заявить о себе, пройти профильное обучение, а также войти в управленческий кадровый резерв системы образования Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» президентского нацпроекта «Образование», проводится при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Принять участие в проекте «Флагманы образования» могут управленцы в сфере образования, педагоги, а также студенты (не младше 18 лет на момент регистрации в проекте) высших и средних специальных учебных заведений всех направлений обучения. Регистрация открыта на сайте flagmany.rsv.ru.

В предыдущем сезоне проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» от Псковской области поступило 546 заявок, три участника представили Псковскую область в финале конкурса.

Проект «Флагманы образования» включает не только профессиональный конкурс, но и ряд мероприятий, нацеленных на содействие управленцам в сфере образования, педагогам в их личностном и карьерном развитии, а также создает новые инструменты вовлечения студентов в педагогические специальности.

После регистрации в проекте участник получает возможность пройти по желанию входную диагностику по трем направлениям: лидерство и командообразование, знания в области государственной образовательной политики, гибкие навыки. На основе результатов диагностики формируются рекомендации по развитию профессиональных знаний и универсальных компетенций.

С февраля по август конкурсантам будет доступен «Образовательный марафон», который реализуется совместно с партнерами: Государственным университетом просвещения, РАНХиГС, мастерской управления «Сенеж», Агентством стратегических инициатив, Высшей школой экономки и другими ведущими образовательными организациями страны. «Образовательный марафон» будет доступен только зарегистрированным пользователям в личном кабинете участника проекта.

Образовательный марафон поможет подготовиться к конкурсу. Его мероприятия пройдут по четырем тематическим направлениям: государственная образовательная политика, лидерство и командообразование, гибкие навыки, а также студенческая мастерская: проектная деятельность в образовании.

В начале августа стартует профессиональный конкурс «Флагманы образования», который начнется с комплексной диагностики надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. Участникам предстоит пройти ряд профильных заданий, по итогам которых будут составлены рейтинги и сформированы списки полуфиналистов конкурса для управленцев и педагогов и списки финалистов для студентов.

Очные полуфиналы конкурса пройдут в каждом субъекте РФ в октябре. Финальные испытания для управленцев и педагогов запланированы на ноябрь этого года. Студенты по итогам дистанционного этапа встретятся в финале в октябре.

Профессиональный конкурс «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» нацелен на создание условий для формирования кадрового резерва в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования. Конкурс зарекомендовал себя как инструмент формирования кадрового резерва системы образования РФ. Из числа финалистов и победителей конкурса 935 человек уже получили возможность карьерного и профессионального роста.