Общество

Депутат Псковской гордумы рассказал жителям округа о преимуществах создания советов МКД

Совет многоквартирного дома — один из действенных инструментов решения многих проблем жильцов, способ эффективного взаимодействия жителей и управляющей компании. Но для большинства людей до сих пор непонятно, для чего он нужен и что может.

Работу по разъяснению этих моментов и преимуществ создания такого общественного института собственников на своем округе проводит депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. 19 февраля он встретился с жильцами домов 43, 47 и 49 по улице Ижорского батальона. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Встречу с жильцами домов Григорий Стороненков начал с вопроса о капитальном ремонте и возможности формирования фонда капремонта на специальных счетах. «Все мы платим за капремонт. И есть три возможных варианта формирования денег на капремонт: в общий котёл, на спецсчете, открытом при фонде капремонта, на обособленном счете, открытом при управляющей компании. В любых вариантах есть свои плюсы и минусы», - напомнил он.

А затем назвал суммы средств, уже накопленных домами на капремонт, и озвучил даты ремонта, согласно долгосрочной программе. Например, согласно этому графику в доме №47 с 2021 по 2023 год должен был проходить плановый ремонт кровли. Эти работы дому были действительно необходимы, так как крыша в здании постоянно протекает.

«Он у вас был?» - уточнил депутат.

«Не был», - последовал ответ жильцов.

Также не было проведено и планового ремонта подвальных помещений. Но никакого нарушения закона в этом случае нет, поскольку на основе долгосрочного составляется краткосрочный план ремонта. И туда в первую очередь включаются дома, которым капитальный ремонт требуется в первоочередном порядке.

«Ни 47-го, ни 49-го дома в краткосрочном плане ремонта нет. Хотя по 47-му дому было очень много жалоб, потому что у них течёт крыша», - сказал депутат.

Чтобы не ждать 2027 года, Григорий Стороненков предложил жителям домов перейти на специальный счет, чтобы получить возможность использовать накопленные средства на те работы, которые необходимы. Но для этого нужно создать совет дома, который будет осуществлять взаимодействие жителей и управляющей компании.

«После того как вы создаёте совет дома, вы можете принять решение об открытии обособленного счета при фонде капремонта либо при УК. Это реальный способ сегодня решать задачи, которые необходимы»,- сказал он.

Григорий Стороненков напомнил, что комитет «бился, чтобы 47-й дом включили в краткосрочный план». «Но результата нет. Потому что решили, что другие дома в более аварийной ситуации. А если бы деньги были на спецсчете — то быстро бы сделали кровлю. Но делать это можно с вашего разрешения. Обособленный счет - это отдельный счет, и деньги по решению общего собрания могут направляться на решение насущных вопросов», - пояснил он.

На встрече также был представитель управляющей компании Евгений Смирнов. Он пояснил, какие первоочередные работы требуются в каждом из трех домов.

«Что касается дома №47, проблема существует. Она связана с некачественным строительством. Крыша в плохом состоянии. В рамках текущего ремонта ее делаем, но на стропильной системе есть следы гниения. Лет пять уже боремся. Ежегодно устраняем протечки. Но в рамках текущего ремонта всю кровлю делать не можем»,- рассказал Евгений Смирнов.

Также он ответил на вопросы жителей, в частности, касающиеся запаха канализации на первых этажах. По мнению представителя УК, 90% таких случаев связаны с отсутствием культуры пользования канализацией, куда зачастую попадают домашние заготовки, влажные салфетки, наполнители кошачьих лотков и т. п. «Жировые отложения в трубах промываются, а такие истории иногда даже пробить очень сложно. Собственники должны научиться пользоваться правильно канализацией, чтобы не создавать этих неприятных ситуаций». - пояснил он, отметив что работа проводится и УК проверяет состояние труб и подвальных помещений.

«Лучше, если в каждом доме будет совет дома и председатель. Тогда все вопросы ваши оперативно будут решаться гораздо быстрее. Председатель совета дома будет следить, как исполняется договор с УК, как осуществляется техническое обслуживание. И управляйке легче будет работать с представителем дома», - пояснил Григорий Стороненков.

На собрание также была приглашена председатель совета дома по ул. Ижорского батальона 45 — Надежда Карпеева, которая с 2015 года является руководителем этого общественного органа. По ее словам, с помощью совета дома «реально что-то делать».

«Мы быстро решаем все вопросы с управляющей компанией. Мусоропроводы грязные - пишем в управляющую компанию письмо. УК исполняет. У нас договор, и там прописано все. И в целом, легче людей организовать, легче решить вопросы, но надо, чтобы кто-то взялся за это», - сказала она.

Также Григорий Стороненков обратил внимание и на другую возможность активности жителей — создать территориальное общественное самоуправление в рамках улицы, дома, подъезда. «Сделайте ТОС. В доме 39 такое объединение создано, дом в грантах участвует. В итоге у них уже есть спортивная и детская площадки. Каждый год им деньги дают», - пояснил депутат.

В любом случае для решения всех этих вопросов жителям нужно объединиться, начав с создания чатов своих домов. Для этого помощник депутата собрала номера телефонов всех присутствующих на собрании. Возможно, на онлайн-площадках жители решат создать совет дома. Всю необходимую помощь в организации этого процесса окажет и депутат, и управляющая компания.

«Жители видят яркие примеры соседних домов, где хорошо работает совет дома, где есть результат. Возможно, они тоже захотят, чтобы их дома были также организованы, чтобы так же делались капитальные ремонты, ремонтировались подъезды. Также они могут создать ТОС, чтобы благоустроить территорию. Начинают работать инструменты, которые до этого у них не работали, и это понимание возникает. Даже если из 15 домов в половине будут созданы советы многоквартирных домов, можно считать, что мы свою работу выполнили»,- подвел итоги встречи Григорий Стороненков.

Светлана Синцова

Фото Елены Зиновьевой