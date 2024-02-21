О планах на 2024 год рассказал глава Локнянского округа

О предстоящих проектах на 2024 год рассказал глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Кроме того, в этом году начнется ремонт федеральной дороги на Великие Луки до деревни Подберезье. В этом году отремонтируют 50 километров, ремонт начнут со стороны Великих Лук. «По здравоохранению нас ждет ремонт больницы. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников это анонсировал. Состоялись торги на строительство модульной станции скорой помощи в Локне, ряд ФАПов ждет ремонт», – продолжил он.
Также на текущий ремонт Гоголевского дома культуры выделили 2 млн рублей.