Общество

О планах на 2024 год рассказал глава Локнянского округа

О предстоящих проектах на 2024 год рассказал глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы готовим заявку по "Комплексному развитию сельских территорий". В прошлом году в заявке было три объекта: очистные сооружения в Локне, котельная к Крестилово и ремонт поселкового стадиона. В этом году добавилась библиотека, проектно-сметная документация по библиотеке находится на госэкспертизе. Даже если заявка не проходит, с каждым годом стараемся добавлять еще объекты», – сказал он.

Кроме того, в этом году начнется ремонт федеральной дороги на Великие Луки до деревни Подберезье. В этом году отремонтируют 50 километров, ремонт начнут со стороны Великих Лук. «По здравоохранению нас ждет ремонт больницы. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников это анонсировал. Состоялись торги на строительство модульной станции скорой помощи в Локне, ряд ФАПов ждет ремонт», – продолжил он.

Также на текущий ремонт Гоголевского дома культуры выделили 2 млн рублей.