Общество

Смартфоны и смарт-часы возглавили топ гаджетов, которые дарят псковичам на 23 февраля

Аналитики МегаФона проанализировали продажи гаджетов в розничных магазинах компании в преддверии 23 февраля. В Пскове чаще всего в качестве подарка мужчинам выбирали смартфоны и смарт-часы. Относительно аналогичного периода прошлого года спрос на них вырос в три раза. На втором месте оказались беспроводные наушники и всевозможные аксессуары: стекла и сетевые зарядные устройства, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: МегаФон

Смартфоны в качестве подарка ежегодно не теряют свою актуальность – к празднику в лидеры продаж вышли мобильные устройства корейского бренда Samsung (+10%) и смартфоны китайских производителей (+60%).

В целом по оценке аналитиков Big Data в этом году спрос на товары к 23 февраля существенно изменился. В 2024 году мужчинам на гендерный праздник стали реже дарить очки виртуальной реальности, планшеты и портативные колонки.

Абсолютным аутсайдером продаж стали проводные гарнитуры.