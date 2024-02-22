Общество

Александр Козловский: День защитника Отечества объединяет всех, кто чтит историю России

С Днём защитника Отечества поздравил жителей Псковской области депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Это праздник объединяет всех, кто чтит историю России, несет ответственность за стабильность в стране, укрепляет заложенный фундамент любви и преданности к своей Отчизне. Сегодня особые слова благодарности мы говорим ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Они – верный образец мужества и верности долгу на все времена. Настоящими героями сегодня стали участники спецоперации – патриоты, люди чести и совести», - сказал он.

Александр Козловский пожелал защитникам Отечества и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.