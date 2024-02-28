Общество

Мурашко рассказал, когда начнутся выплаты медикам за работу в малых городах

Выплаты медикам за работу в малых городах России начнутся во второй декаде апреля, при этом начисления будут сделаны с 1 марта, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что с 1 марта в стране будут повышены ежемесячные выплаты для специалистов в малых городах, в районных центрах и селах. В городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал - 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей для медицинских работников среднего звена, пишет РИА Новости.

«Отдельные категории медицинских работников начнут получать новые социальные выплаты уже во второй декаде апреля, при этом начисления будут сделаны уже с 1 марта»,- сказал Мурашко.

Он уточнил, что в настоящее время идет подготовка соответствующих нормативных актов правительства.